Загальний товарообіг в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС в січні-жовтні 2018 року склав 928,9 млн. доларів США

Рівненська область 14-лис, 12:589 prov 61 0

В січні-жовтні 2018 року загальний товарообіг в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС склав 928,9 млн. доларів США. Про це сьогодні повідомив в.о. начальника Рівненської митниці ДФС Іван Іванов.

За його словами, суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності найбільше імпортували до України паливні елементи (твели), добрива мінеральні, аміак безводний, трактори, сівалки, вантажні автомобілі, причепи та напівпричепи, легкові автомобілі, скло, комбайни, арматуру для трубопроводів, карбонати, смоли фенолоальдегідні, фунгіциди, вугілля кам`яне, трансформатори електричні, форми для лиття скла, вимикачі електричні, риба морожена, машини формувальні. Експортували, в основному меблі для сидіння, банки скляні для консервування, фанеру клеєну, соєві боби, мінеральні добрива.

Варто зазначити що у порівнянні з січнем - жовтнем 2017 року загальний товарообіг збільшився на 60,0 млн дол.. США (6,9%). Зокрема обсяг експорту збільшився на 57,7 млн. дол. США, а імпорт збільшився - на 2,3 млн. дол США.

Кількість учасників ЗЕД, які здійснювали зовнішньоторговельні операції в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС з початку року становить 1374.



Рівненська митниця ДФС.