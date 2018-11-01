Чек-лист обязательных дел хорошей хозяйки перед Новым Годом.

Пора перемен, вкусных блюд на столе, новых обещаний бросить что-то плохое и начать что-то хорошее. Мы составили для вас немного шутливый, но все же интересный чек-лист который разнообразит ваше предпраздничное время, порадует ваших близких и вас, настроит на праздник.
Открытки для близких. Это стоит начать делать хотя бы за месяц до нового года. Послать всем близким открытки которые вы, возможно сделаете своими руками или хотя бы просто напишите красивое пожелание, это очень современно. Такой жест оценит и бабушка которая живет в селе, и друзья которые живут за границей.
Доска желаний. Сделать с семьей доску желаний на следующий год, обязательно с визуальными образами. Берете старые журналы и вырезаете оттуда все чего хотите достичь и клеете на общую доску. Новый автомобиль, дом, путешествие в экзотическую страну, всему найдется место на вашей доске. Даже если вы не верите в магическую силу вселенной исполнять это все, вы отлично проведете время с детьми и мужем, выбирая и обсуждая ваш последующий год. А в следующем году будет очень интересно рассмотреть и проанализировать что вы мечтали и что сбылось.
Семейная фотокнига уходящего года. Все мы привыкли хранить фотографии в электронном виде, а их обязательно нужно печатать. Соберите фото за прошедший год и сделайте самостоятельно семейную фотокнигу. Не увлекайтесь, не печатайте много, одно событие на один разворот - этого вполне достаточно, это уже лучше чем ничего. Заказать качественную печать фотокниги для вашей семьи лучше тут http://www.forma-studio.com/fotoknigi/tematicheskie/base. В следующем году обязательно эту процедуру повторить. Печать фотографий это еще и повод наполнять свою жизнь событиями, ведь всегда нужно думать - а что же я напечатаю в следующем году.
Украшение дома. Попробуйте в этот раз скреативить, в интернете такая масса идей для необычных украшений, просто бери и делай. Елочки из веток, гирлянды из банок, сделанные своими руками украшения добавят в ваш дом индивидуальности. Только будьте внимательны и не экономьте на материалах, сделанные украшения из дешевых материалов выглядят очень убого, а это не то чего мы добивались.
Креативный новогодний стол. Подготовьте для новогоднего стола нестандартные блюда, они должны быть праздничными но очень необычными. Для любителей оливье и шубы, их можно сделать на следующий день, а праздник сделайте интересным и незабываемым.
Возможно у вас есть чем добавить этот список, свои семейные традиции, это прекрасно, но традиций много не бывает, так что смело добавляйте наш список в свой to-do-list и все ваши домочадцы с нетерпением будут ждать следующего года чтоб повторить и украшения и доску желаний и получить заветную фотокнигу с прошедшим годом.