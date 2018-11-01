Топ-4 самых популярных марок спротивной обуви

Большое количество не только мужчин, но и женщин предпочитают именно спортивный вариант обуви на каждый день. Что вполне понятно, ведь сейчас спортивная обувь максимально удобна, производимая ведущими брендами с учётом не только привлекательного дизайна, но и с учётом потребности здоровья каждого покупателя.
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Ниже приведён топ самых популярных марок, обувь которых собрала миллионы поклонников по всему миру.
Wilson. Этот бренд является одним из самых старых мировых брендов по производству спортивной обуви, одежды и инвентаря для различных видов спорта. Дизайнеры и разработчики этого бренда делают ставку на лёгкость и простоту своих моделей, при том придавая большое значение качеству. Wilson выбираю многие спортсмены мира для преимущества в своей игре, как и любой другой человек, нацеленный на свои ежедневные победы.
Fila. Один из самых востребованных брендов мира, основанный ещё в прошлом столетии и начинающий свой путь с производства нижнего белья. Производители Fila всегда делали ставку на качество материала, именно поэтому бренд смог завоевать покупателя и расширить границы своего признания. Сегодня бренд Fila - это огромный ассортимент одежды и обуви для занятия спортом как мужских моделей, так и женских. Широкий выбор сумок, рюкзаков, купальников, бейсболок. Коллекции часто обновляются, позволяя покупателю выбирать ультрасовременные ткани, актуальные тренды, интересные аксессуары для неповторимого ежедневного образа. Так же часто обновляются и коллекции обуви, производитель постоянно совершенствует технологию изготовления и качество материалов для комфорта своего покупателя.
Converse. Самая знаменитая в мире марка по производству кед - Converse. В 1908 году марка выпускала лёгкую и универсальную парусиновую обувь на резиновой подошве, а популярность получила, когда Convers перешли на изготовление спортивной обуви для тенниса и баскетбола. Сегодня Convers выпускают кеды из кожи, джинса и текстиля, как высокие, так и низкие модели для мужчин, женщин и детей. Свои линейки они расширяют и утеплёнными моделями. Благодаря разнообразным цветам марка находит своих почитателей уже долгие годы, а качественному исполнению нет равных в подобной обуви.
Puma. Ещё один крупнейший представитель рынка спортивных товаров, обуви в частности, который насчитывает сотни наименований одежды и обуви. Продукция Puma распределяется по направлениям - бег, футбол, тренинг, автоспорт. Обувь этой марки отличается своими разработками в улучшении качества материала с учётом потребностей как спортсменов, так и обычного потребителя.
Спортивная обувь давно перестала существовать с направленностью только спорт. Благодаря широкому взгляду дизайнеров на современный стиль городской моды мы имеем возможность носить ее всегда и везде. Главное - удержать свою индивидуальность.