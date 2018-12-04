На Рівненщині припинено діяльність 38 нелегальних автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів

Рівненська область 08-гру, 15:079 prov 95

Працівники прокуратури Рівненщини спільно з іншими правоохоронними органами вживають системні заходи, спрямовані на припинення на території регіону незаконної діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів.

Зокрема, за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури працівники Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області та управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України протягом листопада-грудня 2018 року провели низку санкціонованих оглядів, за результатами яких викрито та припинено у м.Рівне та Рівненському районі діяльність 25 нелегальних автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, що діяли без відповідних дозволів.

Вжитими заходами забезпечено вилучення 16 металевих споруд типу «кіоск», автозаправне обладнання, 4 металеві цистерни з пальним, пластикові бочки, вантажний автомобіль із напівпричепом та припинено продаж пального.

Зазначені слідчі дії, що проведені із залученням спеціалістів Головних управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Рівненській області, Держгеокадастру у Рівненській області та Управління Держпраці у Рівненській області, здійснено у рамках кримінального провадження, яке розслідується за ч.3 ст.197-1 КК України (самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці).

Крім того, ще 13 нелегальних автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів виявлено та припинено їх діяльність за цей же період і в інших районах області.

Протидія правоохоронних органів Рівненщини тіньовому ринку нафто- та газопродуктів триває.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.