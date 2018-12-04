В Острозькі районній освіті - фінансових порушень на понад 300 тисяч гривень

Рівненська область 18-гру, 18:329 prov 0

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели ревізію фінансово-господарської діяльності відділу освіти Острозької районної державної адміністрації за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 і виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, майже на 337 тис. гривень.

Зокрема, спеціалісти управління виявили, що за рахунок асигнувань загального фонду бюджету відділом освіти покривались витрати за спожиті комунальні послуги сторонньою юридичною особою, що призвело до завданих відділу збитків на суму 183,3 тис. грн. Проведеною ревізією виявлено, що через не повернення зайво виплаченої в минулих роках заробітної плати, місцевий та державний бюджети втратили загалом 80,9 тис. гривень.

Окрім того, у фінансово-господарській діяльності Острозького відділу освіти виявлено низку інших порушень, пов’язаних із нарахуванням та виплатою заробітної плати, надбавок та доплат, оплатою ремонтних робіт на загальну суму 72,8 тис. гривень.

За результатами проведеної ревізії до адміністративної відповідальності притягнуто 12 посадових осіб.

Начальнику відділу освіти направлено вимогу щодо усунення порушень та попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства.

Матеріали ревізії передано Управлінню захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби

в Рівненській області.