Українець виборов срібло на Центральноєвропейському кубку стронгменів

Володимир Цифра поступився лише Рафалу Кобиляшу.Стронгмен із Закарпаття Володимир Цифра виборов друге місце за результатами дев’яти етапів Центральноєвропейського кубку стронгменів.Про це у соціальній мережі «Фейсбук» повідомив користувач Олександр Мулеса.«Володимир Цифра – стронгмен із Великого Березного – підкорив ще одну вершину. За результатами дев’яти етапів Центральноєвропейського кубку стронгменів, які проводилися у Словаччині, Чехії та Польщі, Володі вдалося посісти друге місце, пропустивши вперед лише надзвичайно сильного поляка Рафала Кобиляша», - зазначило джерело.Третє місце виборов ще один відомий поляк – Роберт Цирвус. Івану Григоровському з Ужгорода не вистачило двох балів, аби потрапити у першу трійку, передає «Карпатський об’єктив».«Саме така ситуація відбулася й минулого року, лише тоді третім став 180-кілограмовий чех Честмір Шіма», - розповідає автор посту.Загалом в усіх етапах взяли участь 40 спортсменів із України, Словаччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Білорусії, Росії та Грузії.Центральноєвропейський кубок стронгменів проводять з 2011 року. Одним із засновників турніру є «Карпатська ліга сильних людей».Крім того, Федерація найсильніших атлетів України та перетягування канату (UFSA) видала у цьому році новий календар, на обкладинці якого помістила фотографію Володимира Цифри.