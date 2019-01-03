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Українець виборов срібло на Центральноєвропейському кубку стронгменів

Спорт, Закарпатська область 27-січ, 2019, 12:109 prov 64
Володимир Цифра поступився лише Рафалу Кобиляшу.
Українець виборов срібло на Центральноєвропейському кубку стронгменів

Стронгмен із Закарпаття Володимир Цифра виборов друге місце за результатами дев’яти етапів Центральноєвропейського кубку стронгменів.
Про це у соціальній мережі «Фейсбук» повідомив користувач Олександр Мулеса.
«Володимир Цифра – стронгмен із Великого Березного – підкорив ще одну вершину. За результатами дев’яти етапів Центральноєвропейського кубку стронгменів, які проводилися у Словаччині, Чехії та Польщі, Володі вдалося посісти друге місце, пропустивши вперед лише надзвичайно сильного поляка Рафала Кобиляша», - зазначило джерело.
Третє місце виборов ще один відомий поляк – Роберт Цирвус. Івану Григоровському з Ужгорода не вистачило двох балів, аби потрапити у першу трійку, передає «Карпатський об’єктив».
«Саме така ситуація відбулася й минулого року, лише тоді третім став 180-кілограмовий чех Честмір Шіма», - розповідає автор посту.
Загалом в усіх етапах взяли участь 40 спортсменів із України, Словаччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Білорусії, Росії та Грузії.
Центральноєвропейський кубок стронгменів проводять з 2011 року. Одним із засновників турніру є «Карпатська ліга сильних людей».
Крім того, Федерація найсильніших атлетів України та перетягування канату (UFSA) видала у цьому році новий календар, на обкладинці якого помістила фотографію Володимира Цифри.

Glavcom.ua.
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