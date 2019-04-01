Maria Escandalosa - бренд бюджетного и доступного кератинового выпрямления волос

Бренд Maria Escandalosa уже давно зарекомендовал себя как один из наиболее популярных не только в Бразилии, но и других странах мира. Его востребованность среди мастеров достаточно легко объяснить: предлагается низкая цена и гарантируется стабильное качество. Производитель преследует такую цель: сделать кератиновое выпрямление бюджетной и доступной процедурой для всех представительниц прекрасного пола. Достичь низкой себестоимости удалось благодаря использованию лишь бразильских компонентов. Таким образом, не требуется экспорт, из-за которого цена значительно повышается.
Ключевые преимущества Maria Escandalosa
Под вышеописанной маркой производится большое количество продукции, направленной на выравнивание и уход за волосами. Речь идет о ботоксе с антижелтизной, белом ботоксе, нанопластике. Особой популярностью пользуется кератин Maria Escandalosa – в его пользу делают выбор лучшие мировые мастера. Они уже давно смогли убедиться в прекрасном качестве по весьма адекватной стоимости.
Товары от этой компании активно покупаются девушками, желающими добиться высокой выпрямляющей силы и стойкости результата. Составы подходят для разных типов волос и легко справляются даже с африканскими кудрями. В кератиновом составе присутствуют компоненты, прекрасно выполняющие не только задачу выпрямления, но и реконструирования волос.
Чтобы должным образом восстановить структуру локонов, девушки пользуются ботоксом White, который основывается на органических кислотах, питательных веществах и ценных бразильских маслах. Он вновь делает волосы эластичными, дополнительно покрывает их невидимой оболочкой, защищающей от внешнего агрессивного воздействия. Также заслуживает внимания Maria Escandalosa нанопластика, благодаря которой можно рассчитывать на гладкую и блестящую шевелюру в максимально краткий срок.
Специфика выполнения процедуры
Вышеописанные товары идеально сочетаются с любым типом волос, даже очень кудрявыми и вьющимися локонами. Формула продукции направлена на эффективное восстановление поврежденной структуры после химических завивок. Благодаря гармоничному сочетанию аминокислот с витаминами, волосы восстанавливаются и становятся блестящими. Положительный результат выпрямления радует девушек вплоть до полугода. Главное – придерживаться определенных правил во время самой процедуры:
Волосы несколько раз вымываются шампунем глубокой очистки, в конце тщательно промываются.
Используется фен для высушивания локонов в режиме холодного воздуха.
Волосы делятся на пряди, на каждую из них наносят состав, отступ от корней должен составлять не менее 0.5-1 сантиметра. Важно добиться равномерного распределения средства.
Его оставляют на шевелюре примерно на 10-20 минут.
Затем волосы вновь высушиваются феном в холодном режиме.
С помощью утюжка тонкие пряди выпрямляются. Каждую прядь нужно выпрямить около 10 раз.
Волосы остывают на протяжении нескольких минут, состав смывается водой, по завершении процедуры наносится маска, которую также нужно смыть через 10-15 мин.
Завершив процедуру, девушка сможет рассчитывать на здоровые, объемные, гладкие и блестящие локоны примерно на полгода.