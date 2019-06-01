Как оперативно избавиться от педикулёза в домашних условиях?

Проблема неприятная и весьма деликатная. Точнее - самая, что ни на есть, постыдная. Тем не менее, от подобных "гостей" не застрахован никто. Тот, кто имеет детей детсадовского и школьного возраста, это понимает.
На сайте https://viridis.ua/ru/catalog/medications/antiparasitic/lice/ ассортимент средств от педикулёза достаточно широк. Это и спреи, и шампуни, и слоьены... Причем - за не большую плату.
Но не всегда получается их приобрести, например, из-за отсутствия денег или времени на поиск подходящего средства. Некоторые люди пытаются избавится от вшей в домашних условия.
-Простейший, но и довольно трудоёмкий способ: просто вычесать гнид мелким гребешком под лампой, стряхивая вшей на что-нибудь белое- бумагу, газету, салфетку, простынь. Более усовершенствованный современный вариант - гребень с лазерной насечкой. Для вычёсывания волосы желательно подстричь как можно короче, а затем хорошо промыть их, после чего на волосы следует нанести масло, вазелин или специальный бальзам, обеспечивающие вшам скольжение и, соответственно упрощающие процедуру избавления от них.
-Ещё один чисто механический способ: подвергнуть паразитов высокой температуре посредством фена, плойки или утюжка-выпрямителя. Фен "лопает" гниды, а что касается вшей, то они не выносят температуры более 35 градусов.
-Метод несколько экстремальный и требующий осторожности, но довольно эффективный: обильно сбрызнуть волосы Дихлофосом, подержать минут 20, после чего уже вручную вычесать погибших паразитов.
-Этот способ болезненный, но таким образом и вши, и гниды удаляются оперативно. на волосы наносится хорошо вспененное "Дегтярное" мыло, а после высыхания волосы расчёсываются. Насекомые опадают, а в скрупулёзном вычёсывании необходимости нет.
-Сок клюквы способствует растворению вещества, скрепляющего гниды и волосы. Требуется сок из свежих ягод, если ягоды замороженные, сок таким воздействием не обладает. Сок губкой наносится на волосы и выдерживается около двух часов. Волосы должны быть укрыты полиэтиленом. Паразиты погибают, но вычёсывать их следует частым гребнем. Волосы при вычёсывании должны быть влажными. Дополнительный бонус - клюквенный сок придаёт волосам блеск и эластичность. Обрабатывать волосы таким образом рекомендуется через день. Курс такой терапии - 10 дней.
-Метод с гастрономическим уклоном: намазать волосы майонезом, а смыть его только наутро. Всё дело в том, что жирные компоненты перекрывают дыхальца насекомых.
-Лук и чеснок натираются на мелкой тёрке или просто очень мелко нарезаются так, чтобы получилась кашица. Смесь втирается в кожу головы и наносится на волосы. Для того, чтобы ядрёный луково-чесночный сок удушил гнид и вшей, потребуется 3-4 часа, но если волосы слишком густые, следует подержать ещё лишний час. Вначале волосы промываются слабым уксусным раствором, подойдёт также сок или кислота лимона, а затем уже шампунем.
После удаления непрошеных гостей необходимо осуществить профилактические меры: постельное бельё требуется хорошо прокипятить, а одежду, мебель и всё, что находится в доме, следует обработать инсектицидами.