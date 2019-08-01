ДЕМОГРАФІЧНА АНОМАЛІЯ: У ПОЛЬСЬКОМУ СЕЛІ ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ НАРОДЖУЮТЬСЯ САМІ

Мер обіцяє нагородити батьків, в яких народиться син.
Село, розташоване на південному заході Польщі, прославилося завдяки демографічному феномену. Там уже
дев'ять років поспіль не народжуються хлопчики. Через це місцеві дівчата опановують професії, які стереотипно вважалися чоловічими, і роблять це успішно.
Вони тренуються рятувати поранених і гасити пожежу - жительки селища Мейсце-Оджаньске опановують професію вогнеборців. У поселенні, де мешкає три сотні людей, хлопчики не народжувалися вже дев'ять років. Тож їхню роботу взялися виконувати дівчата.
Пояснити феномен влада не може. А от старожили пригадують, що дівчат у регіоні завжди народжувалося більше. Місцевий голова закликає селян не зупинятися і спробувати народити хлопчика, хоча й сам - батько двох дівчаток.
З протилежною статтю вони, звісно, спілкуються, розповідає мешканка селища Кароліна. Кажуть, знайомі з хлопцями з сусідніх сіл. А от у рідному, зауважує дівчина, і без них непогано пораються.
"Без хлопців краще ладнати. Коли одна дівчина щось каже, решта починає це робити одразу, а хлопцям треба якийсь час", – каже вона.
Останній хлопчик, народжений у Мейсці-Оджаньському, переїхав. Тож нині наймолодшому представнику сильної статі - 12 років. Якщо у селищі народиться ще один хлопчик, мер обіцяє винагородити його батьків. Щоправда, не розкриває, який подарунок зробить.
Кореспондент ТСН Катерина Федорченко.