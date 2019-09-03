Рівне:

63 посадовців Рівненщини притягнуто до адмінвідповідальності

Рівненська область 05-вер, 2019, 11:359 prov 16
Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області з початку цього року забезпечили усунення порушень на 9,3 млн грн.
За результатами проведених контрольних заходів до установ та організацій, у яких виявленопорушення, застосовано 27 заходів впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства.
За порушення законодавства 63 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.
Для відповідного реагування правоохоронним органам передано матеріали 18 ревізій, розпочато 38 досудових розслідувань, вручено 7 письмових підозр у вчиненні кримінального правопорушення.
Прес-служба
управління Західного офісу
Держаудитслужби в Рівненській області.
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