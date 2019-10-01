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СБУ затримала старшого державного виконавця управління юстиції у Закарпатській області, який «заробляв» на банківських боржниках

Закарпатська область 08-жов, 2019, 10:079 prov 61
Старшого державного виконавця Мукачівського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області викрила на хабарі Служба безпеки України.
 

СБУ затримала старшого державного виконавця управління юстиції у Закарпатській області, який «заробляв» на банківських боржниках

 

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від місцевого мешканця за закриття виконавчого провадження про стягнення заборгованості за банківський кредит. Чоловік уже віддав власний будинок, який перебував у заставі, але залишися винним банку ще майже 250 тисяч гривень. За не накладення арешту на інше майно, що належало боржнику, виконавець вимагав 2 тисячі доларів США.
Правоохоронці затримали фігуранта провадження у Мукачевому, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання другої половини неправомірної вигоди поблизу місцевого супермаркету.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Слідство перевіряє інші можливі факти вимагання грошей державним виконавцем.
Викриття зловмисника проводилося спільно зі слідчими ГУ НП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Пресцентр СБ України.
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