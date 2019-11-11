Освітяни Володимирецького району напорушували на понад мільйон гривень

Рівненська область 25-лис, 2019, 20:409 prov 0

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели ревізію фінансово-господарської діяльності Відділу освіти Володимирецької районної державної адміністрації і виявили порушень законодавства, які призвели до втрат ресурсів на суму понад 1 млн грн за період з 01.01.2017 по 30.06.2019.

Під час проведення контрольного заходу встановлено низку порушень при нарахуванні освітянам заробітної плати, відпускних, надбавок. Зокрема, у відділі освіти з недотриманням певних вимог здійснювалося нарахування заробітної плати за заміщення тимчасово відсутніх вчителів.

Окрім того, виявлено, що коштами загального фонду відділом покривалися витрати за спожиті комунальні послуги сторонніми юридичними особами на загальну суму 745 тис. грн.

За результатами ревізії 5 посадових осіб відділу освіти притягнуто до адміністративної відповідальності.

Начальнику відділу освіти направлено вимогу щодо усунення порушень та попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів та про їх результати поінформовано Володимирецьку районну державну адміністрацію.

Прес-служба

управління Західного офісу держаудитслужби

в Рівненській області.