Фруктові цукерки - зимовий хіт 2020!

Склад фруктових цукерок

Вартість ФрукФетти в Україні

Харчова цінність і умови зберігання ФрукФетти

Де в Україні продаються фруктові цукерки

На українському ринку солодощів новий хіт сезону - поживні, неймовірно смачні, корисні та 100% натуральні фруктові цукерки ФрукФетта. Основний інгредієнт цих солодощів - вітчизняні фрукти і ягоди, які легко засвоюються та не завдають шкоди організму. У цукерках містяться тільки рослинні компоненти, а ось штучні добавки у вигляді загусники або підсилювачів смаку відсутні зовсім.Натуральна ФрукФетта виготовляється з найкращих сортів фруктів і ягід з додаванням невеликої кількості цукру. Завдяки сушінню при невисокій температурі, якісна вітчизняна сировина зберігає майже 90% всіх вітамінів і мікроелементів, що містяться в ній.Сьогодні один з провідних виробників солодкої продукції пропонує і дорослим, і дітям величезну палітру яскраво виражених фруктових смаків і ароматів. Існують цукерки зі смаком зеленого яблука, ароматної дині, стиглої груші або солодкого вишневого варення.Незвичайну кислинку додає ФрукФетті додавання лимонної цедри, ягід смородини або лісової журавлини. Освіжаючим ароматом володіють цукерки на основі м'яти. Виробляється продукт і в поєднанні двох смаків, дуже цікаві та насичені такі комбінації, як яблуко-журавлина, ожина-м'ята, лимон-груша і безліч інших.Консистенція фруктових цукерок нагадує пастилу, але їхні смаки та аромати відрізняються вишуканістю і дивовижним присмаком. Виготовляються вони з фруктового або ягідного пюре з додаванням цукру, яке піддається висушуванню при температурі не вище 55 градусів, що дозволяє зберегти не тільки всі корисні речовини, але і природний аромат сировини.Природно, що ціна ФрукФетти дещо вища, ніж вартість звичайних цукерок, але натуральний продукт, який нешкідливий для здоров'я і не містить хімічних добавок, не може бути дешевим. Краще злегка переплатити, але вживати продукцію, створену самою природою, ніж купувати цукерки зі штучних інгредієнтів, від яких може виникнути алергія.Для зберігання фруктових цукерок необхідно витримувати температуру зовнішнього середовища в межах +15 градусів, але не вище. При таких умовах солодкий продукт залишиться ніжним і ароматним протягом 30 днів.Відмінною особливістю ФрукФетти є те, що в ній відсутні жири. У 100 грамах цієї солодкої продукції міститься майже 85% вуглеводів і 1,2% білків, а її харчова цінність становить приблизно 335 кілокалорій. Такий поживний десерт може служити чудовим перекусом між основними прийомами їжі або стане приємним і ароматним доповненням до чаю, а дітям він подарує справжню насолоду від чудесного смаку.ФрукФетту можна купити в Рівному, Львові, Києві або будь-якому великому місті країни, її із задоволенням вам запропонує і супермаркет, і маленький магазин або ресторан, а іноді навіть і психолог, який веде тренінги для жінок або секретар в офісі великих підприємств.

Фруктові натуральні цукерки продаються оптовими і невеликими партіями в інтернеті на сайті виробника. Досить просто зателефонувати за номером 044 353 24 28 і замовити ці ароматні солодощі, щоб насолодитися їх відмінним смаком!