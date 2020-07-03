Рівне:

У Рівному з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів, вартістю майже на 300 тис. грн.

Рівненська область 08-июл, 2020, 09:219 prov 0
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області спільно з працівниками прокуратури Рівненської області вилучили з незаконного обігу велику партію цигарок.
В рамках проведення операцій «Акциз-2020» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 та ч.1 ст. 199 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області було встановлено групу жителів обласного центру, які незаконно купували та реалізовували ввезені в Україну поза митним контролем цигарки іноземного виробництва. Вказані тютюнові вироби фігуранти зберігали на складах м. Рівне та Рівненського району. Реалізація здійснювалась кінцевим покупцям на ринках міста Рівного.

За результатами санкціонованого обшуку з незаконного обігу вилучено 8 тис. пачок цигарок орієнтовною вартістю 280,0 тис. грн. та автомобіль, яким здійснювалось транспортування даних тютюнових виробів, орієнтовною вартістю 250,0 тис. грн.
Триває слідство.
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