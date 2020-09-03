Подготовка инструментов и материалов к монтажу сантехники

Приступая к монтажу трубопровода (это может быть водопровод, канализация или трубы отопления), следует сделать более
основательный запас нужных инструментов. Прежде всего это относится к гаечным ключам. Дополнительно к набору, описанному выше, понадобятся односторонние ключи с зевом 24 и 27 или один двухсторонний с зевом того же размера.
Необходимо приобрести рычажные трубные ключи № 3 и № 4 для труб, имеющих диаметр 15— 75 мм. Для сборки стальных труб на резьбе (что бывает редко) будет нужен рычажный трубный ключ № 5. Он рассчитан на диаметры 30—120 мм.
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Следует сделать оговорку, что пока речь идет о стальных трубах, повсеместно применяемых при прокладке водопровода и отопления.
Для монтажа опор трубопроводов, навешивания моек, раковин нужно иметь электродрель и сверла различных диаметров. Кроме того, сверление отверстий в панельных стенах требует применения победитовых сверл — их также нужно иметь в запасе.
Часто на поверхности чугунных труб появляются трещины. Их ликвидируют при помощи специальной замазки, предварительно зачистив поверхности так называемым шабером. Шабер представляет собой стержень — трехгранный или угловой — с остро заточенными режущими кромками. Для серьезного ремонта будут нужны также дюбеля и шурупы (все в наборе) и пробойник.
При покупке нужных труб на специализированной базе вам могут предложить трубы разной длины, от нестандартных метровых до распространенных — 6 и 12 м. Следовательно, перед монтажом каждый неизбежно столкнется с такой операцией, как резка труб. Для этой цели существует труборез.
Данное приспособления позволит без особого труда «кроить» трубы диаметром до 100 мм на нужные отрезки. Работа с помощью трубореза имеет ряд важных преимуществ (по сравнению, скажем, с той же ножовкой): разрез по металлу получается без зазубрин и шероховатостей, как по маслу; силы и время, которые приходится затрачивать на работу, существенно экономятся.
Труборез состоит из обоймы, сделанной из стали, и резцов, положение которых можно менять посредством резьбового штока. При этом шток выполняет роль рукоятки.
Трубный прижим — аналог слесарных тисков — необходим там, где нужно зафиксировать обрабатываемую трубу в строго заданном положении. Потребность в нем обычно возникает во время резки, зачистки и обработки торцов, сборки участков трубопровода.
Существуют усовершенствованные модели прижимов, в которых верхняя часть откидывается. Это дает возможность боковой подачи трубы.
При монтаже новых сетей бывают ситуации, когда нужно обогнуть существующие коммуникации или повернуть часть участка в другую сторону, сделать подводку в виде простого поворота и т.д. Гнутье трубогибом как раз и облегчает такие задачи.
Трубогиб (или станок Вольнова) имеет комплект, состоящий из роликов-шаблонов и опорных роликов. Все они подобраны под определенные диаметры труб. Ролики надежно закреплены на опорной пластине, которая снабжена фиксирующей скобой и длинной рукояткой. С помощью скобы труба устанавливается в неподвижное положение, а рукоятка играет роль рычага при изгибе. Станок помогает изогнуть как короткий, так и длинный участок трубы.
Кроме стационарных механических, имеются электрические трубогибы. Но они предназначены для больших объемов работ в заводских условиях, и поэтому подробно о них говорить не будем.
Соединения труб между собой предпочтительнее делать резьбовыми, и вот почему. При сварке нарушается защитный слой трубы, и в дальнейшем это место стремительно коррозирует, покрывается ржавчиной. Еще одним аргументом в пользу таких соединений является доступность их при демонтаже-монтаже, чего нельзя сказать о сварке. Сварку должен производить только подготовленный специалист. Фасонные соединительные части для последовательного монтажа трубопроводов называются фитингами.
Основной материал, из которого их делают, — сталь. На втором месте — чугун. Наиболее распространены следующие виды этой соединительной арматуры: переходный тройник, переходная муфта, угольник, сгон. Тройник требуется для соединения участков ответвленной сети; прямая муфта — для труб, имеющих одинаковый диаметр; переходная — для разных диаметров. Сгон комплектуется с контргайкой и двумя муфтами. Обычно такой набор используют на участках, которые, возможно, будут демонтироваться. Если предстоит изменить направление трубопровода, то используют угольник.
Рынок современных облегченных материалов широко представлен фитингами для полипропиленовых, металлопластиковых, медных (пр-во Германия) и латунных труб. Предлагаются как резьбовые, так и пресс-фитинги. Выбирайте, все зависит от ваших финансовых возможностей.
Еще несколько строк о необходимых инструментах. О таком приспособлении, как вороток, было сказано выше. Он пригодится при нарезке наружной резьбы для фитингов из металла. На всякий случай нужно иметь несколько воротков, особенно когда в работе имеются трубы разного диаметра.
Отдельно стоит упомянуть об измерительных инструментах. При монтаже обязательно понадобятся рулетки и уровни (желательно, пузырьковые). Рулеткой замеряют длины труб, а уровнем — уклоны, которые нормируются (минимальный для труб диаметром 100—125 мм равен 2%; для домового выпуска канализации уклон составляет 1%, и т.д.).
После подготовки инструментов осталось рассказать о материалах, применяемых по ходу монтажа. Это прежде всего материалы уплотнительные, герметизирующие и прокладочные. В качестве уплотнителей резьбы сантехники чаще всего используют лен с пропиткой (в виде прядей) и ленту ФУМ. Льняными прядями заделывают резьбовые соединения в трубах горячей и холодной воды и водяного отопления.
Лента ФУМ может выдержать температуру в трубах до 200 °С, поэтому она незаменима при уплотнении соединений сетей водяного
парового отопления и набивки сальников. Другой набивочный материал — асбест, асбестовые нити. Применяют везде, за исключением питьевого трубопровода. Заслуживает внимание канат со смоляной пропиткой. Он подходит для заделки раструбов керамических и чугунных труб системы канализации.
Материалами для прокладок служит термостойкая и техническая листовая резина, причем первый вид подходит для кранов горячей воды (до 50 °С), второй — для холодной.