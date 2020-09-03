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Подготовка инструментов и материалов к монтажу сантехники

Общая 19-сен, 2020, 10:159 prov 563
Приступая к монтажу трубопровода (это мо­жет быть водопровод, канализация или трубы отопления), следует сделать более
основатель­ный запас нужных инструментов. Прежде всего это относится к гаечным ключам. Дополнитель­но к набору, описанному выше, понадобятся односторонние ключи с зевом 24 и 27 или один двухсторонний с зевом того же размера.
Необ­ходимо приобрести рычажные трубные ключи № 3 и № 4 для труб, имеющих диаметр 15— 75 мм. Для сборки стальных труб на резьбе (что бывает редко) будет нужен рычажный трубный ключ № 5. Он рассчитан на диамет­ры 30—120 мм.

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Следует сделать оговорку, что пока речь идет о стальных трубах, повсеместно применяемых при прокладке водопровода и отопления.
Для монтажа опор трубопроводов, навеши­вания моек, раковин нужно иметь электро­дрель и сверла различных диаметров. Кроме того, сверление отверстий в панельных стенах требует применения победитовых сверл — их также нужно иметь в запасе.
Часто на поверхности чугунных труб появ­ляются трещины. Их ликвидируют при помо­щи специальной замазки, предварительно за­чистив поверхности так называемым шабером. Шабер представляет собой стержень — трех­гранный или угловой — с остро заточенными режущими кромками. Для серьезного ремон­та будут нужны также дюбеля и шурупы (все в наборе) и пробойник.
При покупке нужных труб на специализи­рованной базе вам могут предложить трубы раз­ной длины, от нестандартных метровых до распространенных — 6 и 12 м. Следовательно, пе­ред монтажом каждый неизбежно столкнется с такой операцией, как резка труб. Для этой цели существует труборез.
Данное при­способления позволит без особого труда «кро­ить» трубы диаметром до 100 мм на нужные отрезки. Работа с помощью трубореза имеет ряд важных преимуществ (по сравнению, скажем, с той же ножовкой): разрез по металлу получается без зазубрин и шероховатостей, как по маслу; силы и время, которые приходится за­трачивать на работу, существенно экономятся.
Труборез состоит из обоймы, сделанной из стали, и резцов, положение которых можно менять посредством резьбового штока. При этом шток выполняет роль рукоятки.
Трубный прижим — аналог слесар­ных тисков — необходим там, где нужно за­фиксировать обрабатываемую трубу в строго заданном положении. Потребность в нем обыч­но возникает во время резки, зачистки и обра­ботки торцов, сборки участков трубопровода.
Существуют усовершенствованные модели прижимов, в которых верхняя часть откиды­вается. Это дает возможность боковой подачи трубы.
При монтаже новых сетей бывают ситуации, когда нужно обогнуть существующие комму­никации или повернуть часть участка в дру­гую сторону, сделать подводку в виде просто­го поворота и т.д. Гнутье трубогибом как раз и облегчает такие задачи.
Трубогиб (или станок Вольнова) имеет комплект, состо­ящий из роликов-шаблонов и опорных роли­ков. Все они подобраны под определенные ди­аметры труб. Ролики надежно закреплены на опорной пластине, которая снабжена фикси­рующей скобой и длинной рукояткой. С помо­щью скобы труба устанавливается в неподвижное положение, а рукоятка играет роль рыча­га при изгибе. Станок помогает изогнуть как короткий, так и длинный участок трубы.
Кроме стационарных механических, имеют­ся электрические трубогибы. Но они предна­значены для больших объемов работ в завод­ских условиях, и поэтому подробно о них го­ворить не будем.
Соединения труб между собой предпочти­тельнее делать резьбовыми, и вот почему. При сварке нарушается защитный слой трубы, и в дальнейшем это место стремительно коррози­рует, покрывается ржавчиной. Еще одним ар­гументом в пользу таких соединений является доступность их при демонтаже-монтаже, чего нельзя сказать о сварке. Сварку должен про­изводить только подготовленный специалист. Фасонные соединительные части для последо­вательного монтажа трубопроводов называют­ся фитингами.
Основной материал, из которого их дела­ют, — сталь. На втором месте — чугун. Наибо­лее распространены следующие виды этой соединительной арматуры: переходный тройник, переходная муфта, угольник, сгон. Тройник требуется для соединения участков ответвлен­ной сети; прямая муфта — для труб, имеющих одинаковый диаметр; переходная — для раз­ных диаметров. Сгон комплектуется с контр­гайкой и двумя муфтами. Обычно такой набор используют на участках, которые, возможно, будут демонтироваться. Если предстоит изме­нить направление трубопровода, то использу­ют угольник.
Рынок современных облегченных мате­риалов широко представлен фитингами для полипропиленовых, металлопластиковых, медных (пр-во Германия) и латунных труб. Предлагаются как резьбовые, так и пресс-фи­тинги. Выбирайте, все зависит от ваших фи­нансовых возможностей.
Еще несколько строк о необходимых инст­рументах. О таком приспособлении, как воро­ток, было сказано выше. Он пригодится при нарезке наружной резьбы для фитингов из ме­талла. На всякий случай нужно иметь несколь­ко воротков, особенно когда в работе имеются трубы разного диаметра.
Отдельно стоит упомянуть об измеритель­ных инструментах. При монтаже обязатель­но понадобятся рулетки и уровни (желатель­но, пузырьковые). Рулеткой замеряют длины труб, а уровнем — уклоны, которые норми­руются (минимальный для труб диаметром 100—125 мм равен 2%; для домового выпуска канализации уклон составляет 1%, и т.д.).
После подготовки инструментов осталось рассказать о материалах, применяемых по ходу монтажа. Это прежде всего материалы уплотнительные, герметизирующие и прокладочные. В качестве уплотнителей резьбы сантехники чаще всего используют лен с пропиткой (в виде прядей) и ленту ФУМ. Льняными прядями заделывают резьбовые соединения в трубах го­рячей и холодной воды и водяного отопления.
Лента ФУМ может выдержать температуру в трубах до 200 °С, поэтому она незаменима при уплотнении соединений сетей водяного
па­рового отопления и набивки сальников. Дру­гой набивочный материал — асбест, асбесто­вые нити. Применяют везде, за исключением питьевого трубопровода. Заслуживает внима­ние канат со смоляной пропиткой. Он подхо­дит для заделки раструбов керамических и чугунных труб системы канализации.
Материалами для прокладок служит тер­мостойкая и техническая листовая резина, причем первый вид подходит для кранов го­рячей воды (до 50 °С), второй — для холодной.
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