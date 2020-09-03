Краткосрочный кредит на карту в Мистер КЕШ

Для увеличения шансов на благоприятное стечение обстоятельств – зарегистрируйтесь сразу в нескольких компаниях и одновременно отправьте заявки.
Особенности краткосрочных займов
По сравнению с обычным финансированием, краткосрочные займы наиболее доступны для заемщиков, так как МФО запрашивают минимальный набор документов для выдачи кредита, выдаются на небольшой срок, а заявка на кредит не требует предоставления справки о доходах заемщика.
Преимущества онлайн кредитования
Несомненными плюсами для заемщика денежных средств являются:
- быстрота получения (от нескольких минут до трех дней);
- денежные средства выдаются лицам с любой кредитной историей;
- возможность получить кредит студентам, женщинам, находящимся в декретном отпуске, а также не трудоустроенным гражданам.
- перевести деньги в счет погашения займа можно любым удобным способом, даже с номера мобильного телефона.
Недостатки онлайн кредитования
Во-первых, кредитор сильно рискует, а риск «выливается» в размер вознаграждения, который ложится на плечи заёмщика. Во-вторых, для заемщика короткий срок кредитования не всегда является выгодным, так как вернуть долг необходимо в сжатые сроки, а это бывает обременительно для его бюджета.
Тем не менее, краткосрочные займы являются выгодным финансовым инструментом, который нужно использовать, если деньги нужны срочно. Для получения выгоды от сотрудничества с МФО, необходимо быть финансово грамотным и правильно рассчитывать свои возможности. За каждую тысячу рублей, взятые «про запас», вам придётся заплатить — помните об этом.
Как оформить онлайн займ?
- Выберите из списка несколько наиболее привлекательных предложений.
- Заполните заявку на кредит онлайн на карту на mistercash.ua.
- Пропишите достоверные персональные данные.
- Укажите период, сумму и способ получения заемных средств.
- Отправьте заявку на рассмотрение.