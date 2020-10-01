У Рівному відбувся обласний фестиваль серед ветеранів спорту

У Рівному пройшов обласний спортивний фестиваль «Спорт для всіх» - радість життя», з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку.Люди, які віддали спорту та фізичній культурі багато часу, черговий раз зібралися в приміщенні комунального закладу «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Рівненської обласної ради, щоб взяти участь у змаганнях з тенісу настільного, дартсу та шашок.Отож, за результатами змагань переможцями стали:Теніс настільний:Війтович Богдан (м. Рівне) у віковій групі спортсменів 51-60 років;Невмивака Юрій (м. Рівне) – 61 рік та старші;Дартс:Матвійчук Олександр (м. Рівне) – 41-50 років;Бондарець Зоя (м. Рівне) – 51-60 років;Давидюк Іван (м. Рівне) – 61 рік та старші;Шашки-64:Матвійчук Олександр (м. Рівне) – 41-50 років;Жабчик Сергій (м. Рівне) – 51-60 років;Іткін Леонід (м. Рівне) – 61 рік та старші.Організаторами даного заходу були Рівненська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та Відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області за підтримки Асоціації ветеранів фізичної культури і спорту Рівненської області.Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та медалями комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та призами від Відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області.