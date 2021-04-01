Взяла хабар за здачу іспитів – суд визнав винною викладачку ВНЗ

Вироком Рівненського міського суду завідувачку кафедри одного з ВНЗ Рівненщини визнано винною в проханні надати і одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а у суді прокурором доведено, що жінка отримала 700 дол. США та 1400 грн за сприяння у здачі групою студентів державних іспитів та видачі дипломів про закінчення навчання. Жінку викрили у кінці червні 2020 року, після отримання другого «траншу».Свою вину обвинувачена визнала, і уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд вказану угоду затвердив і засудив жінку до покарання у вигляді штрафу у 20 тисяч 400 гривень з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах публічного права, які пов'язанні із виконанням адміністративно-господарських функцій строком на один рік.Вирок законної сили ще не набрав.: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.