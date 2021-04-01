Мебель для медицинских кабинетов и других заведений

Какой должна быть мебель? Разумеется, качественной и удобной, но это далеко не все. Требования к мебели так же разнообразны, как человеческие потребности, мебель для медицинских кабинетов отличается от кресел для филармонических залов, а к школьной мебели предъявляются иные требования, чем к обстановке для ресторанов и кафе. Украинская фабрика «Премьера» учитывает все это разнообразие критериев и потребностей, предлагая покупателям предметы мебели для различных заведений.
Медицинская мебель
При оборудовании медицинских учреждений используются различные виды мебели:
- кушетки;
- инструментальные столики;
- медицинские столы;
- мобильные тумбы.
Все эти предметы представлены в каталоге компании «Премьера». Они соответствуют тем жестким требованиям, которые предъявляет медицинская практика. Мебель изготовлена из материалов, не представляющих опасности для здоровья и устойчивых к воздействию химических веществ, используемых для дезинфекции. Она не имеет острых углов, способных травмировать пациента или повредить его одежду. Колесики облегчают транспортировку, а наличие фиксаторов обеспечивает безопасность.
Мебель для учебных заведений
Школы и вузы предъявляют различные требования к мебели и фабрика «Премьера» учитывает это при создании моделей. Например, школьный комплект «НУШ-Трапеция», созданный в соответствии со стандартом «Новая украинская школа», состоит из парты и стула и обеспечивает ученику максимальное удобство:
- Угол наклона столешницы можно регулировать, предусмотрено три положения.
- Можно изменять высоту стола и стула в зависимости от роста ребенка.
- Имеется полочка для учебников и тетрадей, желобок и встроенный стаканчик для ручек и карандашей.
По-иному спроектированы секционные кресла для вузовских аудиторий. Кресла снабжены пюпитрами, которые студенты, сидящие сзади, могут использовать как столы. Это позволяет использовать пространство аудитории с максимальной эффективностью, отказавшись от установки столов.
Офисные стулья
Обстановка офиса непосредственно влияет и на продуктивность работы, и на то впечатление, которое производит компания на посетителей. Фабрика «Премьера» предлагает разнообразные модели офисных стульев:
- «Сэвэн».
- «Визитор».
- «Азия».
- «Сильвия».
Все эти модели удобны, неприхотливы в уходе и отличаются сдержанным, но стильным дизайном, способствующим созданию рабочей атмосферы в офисе.
Мебель для ресторанов и кафе
Созданию приятной обстановки во многом способствует мебель, особенно мягкая. Каталог «Премьеры» включает разнообразные диваны для кафе и ресторанов:
- двухместные и трехместные;
- одноместные кресла-диваны;
- угловые.
Дизайн моделей разнообразен. Например, серия «Честер» с декором в виде «каретной стяжки», украшающей сиденье и спинку, прекрасно впишется в классический интерьер со стилизацией под старину. Для ресторана, оформленного в современном стиле, подойдет яркий, но лаконичный дизайн диванов из серии «Метро». Наряду с диванами и креслами можно приобрести пуфы различной конфигурации.
Фабрика «Премьера» предлагает мебель для разных заведений, но в любом случае она будет удобной и надежной.