Сучасні димоходи зі сталі: у чому їх секрет

Великий асортимент димовідводів дозволяє споживачам швидко підібрати підходящий варіант з урахуванням індивідуальних побажань та вимог. Але при виборі завжди потрібно пам'ятати, що тільки якісний та надійний димохід може забезпечити хорошу тягу, яка стоятиме на перешкоді утворенню диму в приміщенні.

Димохідна система повинна бути спроектована й встановлена точно, грамотно. Тільки в цьому випадку вона буде запорукою безпеки людей, що знаходяться в опалювальному приміщенні та суміжних кімнатах.

Які димоходи сьогодні затребувані та чому

Найбільш практичними та вигідними (з економічної точки зору) є димоходи з металу. Їх виробляють з нержавіючої сталі, яка має здатність витримувати високотемпературний вплив. Метал відмінно справляється зі створенням природної тяги, що забезпечує більш якісне та безпечне відведення продуктів горіння.

Нержавіюча сталь стійка до агресивного впливу конденсату. Крім того, поверхня димохідних труб з металу всередині гладка. Тому на них менше осідає сажа, кіптява, а також інші продукти горіння. Це перешкоджає зниженню якості тяги та продовжує термін служби димоходу.

Сталь являє собою сплав з заліза, вуглецю та хрому (саме він надає матеріалу антикорозійні властивості). Для підвищення термічної стійкості металу в нього додають молібден, титан, нікель.

Димоходи з нержавіючої сталі мають масу переваг в порівнянні з виробами з кераміки, цегли та інших матеріалів:

· Універсальність. Сталеві труби сумісні з усіма сучасними моделями опалювального обладнання, в тому числі з печами та камінами тривалого горіння.

· Легкість. Димарі з стали мають невелику вагу, тому при монтажі не потрібно піклуватися про побудову міцного фундаменту.

· Простота монтажу. Сталеві димоходи зазвичай встановлюються швидко та без додаткових проблем, причому це можна робити на будь-якому етапі будівництва. Встановити димар з нержавіючої сталі можна й в готовому будинку.

зазвичай встановлюються швидко та без додаткових проблем, причому це можна робити на будь-якому етапі будівництва. Встановити димар з нержавіючої сталі можна й в готовому будинку. · Привабливий зовнішній вигляд. Металеві димохідні труби виглядають досить ефектно, тому нерідко стають своєрідною прикрасою екстер'єру.

· Цінова доступність. Облаштування сталевого димаря обходиться господарів набагато дешевше, ніж зведення керамічного або кам'яного димоходу.

Всі ці переваги роблять сталеві труби для димоходів такими популярними. Сьогодні більше 90% споживачів віддає перевагу виробам з нержавійки. В асортименті сучасного ринку можна зустріти кілька їх різновидів. По-перше, це одностінні димоходи, представлені у вигляді металевої труби без утеплювача. Вони відмінно підтримують тягу, швидко монтуються, мають доступну вартість. Ще одним популярним видом димоходу зі сталі є так звані «сендвічі». Це складна конструкція з двох сталевих труб (більшого та меншого діаметру), між якими укладений шар жаростійкого утеплювача. Якісна термоізоляція дозволяє скоротити перепад температур та тим самим зменшити швидкість утворення конденсату.

Існують також гофровані димоходи зі сталі, які відрізняються простотою монтажу, але мають обмежений спектр застосування. Термін служби такого виробу обмежений, тому часто гофровані труби використовують тільки для реставрації цегельних димоходів.

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