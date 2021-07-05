Туристичними стежками нашого славного Полісся

В Немовицькій громаді творча група вчителів-істориків розробила туристичний Проект-Програму, яка включає в себе дорожню карту історичних пам'яток, архітектурних давніх споруд та чарівних куточків природи. З метою популяризації туристичних та історичних маршрутів даного округу на базі Тинненської ЗОШ І-ІІІ ступенів другий рік діє творча група, яка у квітні цього року завершила працювати над поставленою метою - розробкою даного туристичного проекту нашої громади. До складу групи увійшли вчителі історії Немовицької, Зносицької та Тинненської ЗОШ: Мирослава Кузьмич, Ганна Кичан, Світлана Коток – координатор проекту.

Ми бачимо, як в нещодавно створених громадах, які не мають такого потенціалу в даній сфері, який маємо ми - розвиток туризму вже збільшив кількість робочих місць, надходження до місцевого бюджету, сприяє розвитку окремих видів бізнесу, пов’язаних з обслуговуванням туристів, розвитку народних промислів та ремесел з виготовлення сувенірної продукції та ін. Сподіваємося, що даний проект буде реалізований в громаді для розвитку туристичної інфраструктури, адже наша місцевість насичена різними історичними пам’ятками, має своєрідну історію та неперевершену природу. Маючи у своїй власності 5 сіл - польський поміщик Іполит Млладзяновський обрав для проживання саме Тинне свого часу, оцінивши цей природній рай).

Щороку до нас їдуть туристи в основному з Польщі, Чехії, США, Канади, які частково, хаотично та неорганізовано цікавляться історичними пам’ятками, адже Тинне, згадується в історії країн Східної Європи у період Пізнього середньовіччя, період першої чверті ХХ та період ІІ світової війни, бо саме тут починаються воєнні дії у вересні 1939-го. ( За розповідями колег-істориків ближнього зарубіжжя).

Також на території Тинного вже в незалежній Україні проходили міжнародні наукові експедиції, археологічні розкопки, чотири рокіи поспіль міжнародні скаутські табори, які досліджували та вивчали період ІІ світової війни та Радяно-Польської війни, за участю Генерального Консульства Республіки Польща в Україні, науковців Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки, КНУ імені Тараса Шевченка й інших вітчизняних вузів. Тут проводилися і археологічні розкопки - спільні з польськими науковцями та ДП «Волинські старожитності» (Луцьк), на чолі з директором істориком, археологом, учасником гуманітарної місії "Чорний тюльпан" на Сході України Олексієм Златогорським.

Відкриття українсько-польського скаутського табору в Тинному

маєток Младзяновського, 4 братських могили вояків УПА, урочище Лиса Гора – місце-відпочинок колись створене для тієї ж родини панів, а сьогодні це улюблене місце відпочинку для наших жителів та сусіднього Березнівського району. Спочатку ми розробили маршрут, де кінцевою зупинкою було с. Тинне, але згодом передумали і вирішили, що маршрут має ще обов’язково пролягати через х. Бердуха та до природного заповідника – «Брище», який розташований за 3,5 км від Тинного.

Отож, ідея проекту:- активний відпочинок туристів, яких потрібно спрямувати у правильне русло; подієвий, пізнавальний туризм, що передбачає здійснення комплексу заходів щодо розвитку туристичної інфраструктури;- ефективного використання наявних рекреаційних ресурсів;- збереження історично-культурної спадщини;- просування туристичного потенціалу громади. Адже нам дуже поталанило жити серед неймовірних краєвидів, ми маємо багату історію, яку маємо використовувати та популяризувати. Бо, як казав перший український філософ, який усе своє життя мандрував по різних країнах - Григорій Сковорода: "КОЖНОМУ МИЛА СВОЯ СТОРОНА...", або "... із видимого умій побачити та пізнавати прекрасне невидиме..."

Світлана Коток, член Національної спілки краєзнавців.



