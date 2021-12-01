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Фільму про двох аферистів - вже 50 років

Зіркова алея 09-дек, 2021, 13:319 swet 33
 50 років тому у 1971 році вийшов відомий на той час не лише в СРСР, а й в капіталістичному світі фільм-комедія - «Дванадцять стільців». До слова, - це ще і перша радянська двосерійна екранізація однойменного класичного роману Ільфа та Петрова. У фільмі зіграли ролі відомі артисти. Наприклад, Савелій Крамаров став улюбленцем публіки, після чого його почали запрошувати на різні ролі ( йому стати відомим не завадила і вроджена «куряча сліпота»).
До речі, сюжет взятий з життя про двох відомих афєрістів, які гастролювали по різних місцях, та користувалися довірою наївних жителів провінцій.
А чого тільки варта одна сцена з шахматного турніру у Васюках...
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