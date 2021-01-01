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Электронная почта онлайн

Просування 21-фев, 2022, 12:579 prov 6

Когда дело доходит до маркетинга бизнеса, важно быть там, где находятся потребители. Электронная почта онлайн процветает и используется 95% онлайн-потребителями. 91% потребителей сообщили, что проверяют электронную почту не реже одного раза в день. На самом деле, потребители нередко проверяют электронную почту десятки раз в день. Использование электронной почты для продвижения контента, продуктов и услуг – отличный способ привлечь больше трафика на сайт и очень эффективный инструмент для привлечения потенциальных клиентов на протяжении всего цикла покупки. И чтот важно: чтобы достичь цели - нужно соблюдать правила email этикета.
6 преимуществ электронной почты
1. Укрепление отношений, лояльности и доверия.
Электронная почта – отличный способ наладить отношения один на один с существующими и потенциальными клиентами. Отправляя хорошо написанные и увлекательные электронные письма, читатели узнают что-то важное и начнут доверять компании.
2. Повышение узнаваемости бренда.
Каждый раз, когда электронное письмо отправляется потребителям, повышается осведомленность о компании, продуктах и услугах. Это помогает потребителям не забывать о компании, когда дело доходит до совершения покупки.
3. Сегментация клиентов.
С помощью электронной почты можно создавать списки каждого сегмента рынка на основе демографических данных, интересов, прошлого поведения и т. д., что позволяет создавать маркетинговые сообщения, которые обращаются непосредственно к каждой целевой аудитории. Это очень эффективная маркетинговая тактика, которая помогает маркетинговому сообщению находить сильный отклик в каждом сегменте.
4. Низкая стоимость и хорошая рентабельность инвестиций.
По сравнению с другими маркетинговыми каналами, электронная почта является недорогим инструментом.
5. Простота использования.
Настроить рассылку по электронной почте относительно просто. В интернете есть много ресурсов по электронной почте и компаний-разработчиков программного обеспечения, которые позволяют загружать информацию о подписчиках, сегментировать списки, использовать шаблоны электронной почты, а также регулярно отправлять электронные письма подписчикам.
6. Измерение результатов.
Для каждого отправленного электронного письма предоставляются показатели и отчеты, в которых показаны показатели открытий, рейтинги кликов, отказов и коэффициенты конверсии. Эта информация является ключом к пониманию того, что работает, а что нужно улучшить.

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