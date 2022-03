Оперативна інформація станом на 06.00 25.03.2022

Війна з московитами 25-мар, 2022, 09:149 prov 0

Розпочалася тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника.

Так, протягом попередньої доби наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.

На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.

Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.

На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.

Вірте у Збройні Сили України! Зберігайте спокій! Слава Україні!

The 30th day of the heroic resistance of the Ukrainian people to the russian military invasion began.The Defence Forces grouping continues to conduct a defence operation in the Eastern, Southeastern and Northeastern directions.

The joint forces are conducting a sustained defensive operation in the Donetsk, Slobozhansky and parts of the Tavriya areas in the designated operational zone, focusing their efforts on preventing enemy breakthroughs.

So, during the previous day our soldiers repulsed 9 enemy attacks, destroyed 12 tanks, about 20 units of armoured and automotive equipment and 9 artillery systems. The enemy lost more than 200 servicemen. Air defence units shot down 2 planes and 2 enemy UAVs.

The group of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine for the previous day hit 6 enemy air targets: 1 plane, 1 UAV and 4 cruise missiles. The Air Force patrolled the airspace, destroyed the troops and facilities, and fired on the armoured personnel carriers, logistics centres, and clusters of enemy troops.

In Volyn, the main efforts of the defence forces are focused on covering the state border.

A defence operation continues in the Siverskyi region. A group of troops holds the city of Chernihiv and hinders the advance of the enemy in the direction of Kyiv.

At the same time, the grouping of forces and means of defence of the city of Kyiv continues to repel the enemy's offensive, inflict fire damage on it and maintain all the defined lines of defence.

In the South, the defence operation continues in the designated operational zone, a stabilization operation is underway, and territorial defence tasks are being performed.

russian terrorist forces continue to fight, knowingly violating international humanitarian law and the rules of war.

Believe in the Armed Forces of Ukraine! Keep calm! Glory to Ukraine!