Рівне:

Висадять 25 мільйонів сіянців основних лісоутворюючих порід

Рівненська область / Новини регіону 25-мар, 2022, 11:339 prov 3
Цьогоріч лісівники запланували висадили 25 мільйонів сіянців основних лісоутворюючих порід, з них 24 мільйони – навесні 2022 року. Про це повідомляє пресслужба РОДА.
Як розповіли в Рівненському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, цьогоріч в регіоні запланували відтворити лісові насадження на 4336 гектарах, більшу частину з яких – 3063 гектари – мають зробити саме навесні.
Також у планах – посадити 219 га нових лісів на землях, де їх раніше не було.
Сьогодні лісівники створюють майбутнє нашої України.

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