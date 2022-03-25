Висадять 25 мільйонів сіянців основних лісоутворюючих порід

Цьогоріч лісівники запланували висадили 25 мільйонів сіянців основних лісоутворюючих порід, з них 24 мільйони – навесні 2022 року. Про це повідомляє пресслужба РОДА.Як розповіли в Рівненському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, цьогоріч в регіоні запланували відтворити лісові насадження на 4336 гектарах, більшу частину з яких – 3063 гектари – мають зробити саме навесні.Також у планах – посадити 219 га нових лісів на землях, де їх раніше не було.Сьогодні лісівники створюють майбутнє нашої України.