Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.04 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 19500 осіб,танків / tanks ? 725 од,бойових броньованих машин / APV ? 1923 од,артилерійських систем / artillery systems – 347 од,РСЗВ / MLRS - 111 од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 55 од,літаків / aircraft – 154 од,гелікоптерів / helicopters – 137 од,автомобільної техніки / vehicles - 1387 од,кораблі /катери / boats / cutters - 7 од,цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 119.Спеціальна техніка / special equipment - 25.Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.Бий окупанта! Разом переможемо!Strike the occupier! Let's win together!