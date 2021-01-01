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“Один одному”: подкаст про тих, хто непомітно виборює Україну

Рівненська область / Новини регіону 13-апр, 2022, 18:379 prov 0

“Один одному”: подкаст про тих, хто непомітно виборює Україну

В Україні запустили подкаст про позитивні та корисні ініціативи громад під час війни.

Центр спільних дій запустив подкаст “Один одному”. У ньому документують позитивні історії про те, як у різних громадах наближають перемогу України. 

Авторка подкасту їздить громадами західних регіонів та записує розмови з людьми, які приймають нових мешканців, допомагають їм інтегруватися на новому місці, а також займаються волонтерством. 

Акцент у проєкті роблять на співпрацю між представниками різних груп інтересів: мешканцями, волонтерами, місцевим самоврядуванням, освітянами, локальним бізнесом. 

Подкаст можна використовувати як інструкцію до дії, адже герої розповідають про практичні аспекти своєї справи: з якими проблемами стикнулися, в кого просили про допомогу, де знайшли однодумців. 

Вже є приємні новини Рівненщини. Перший епізод подкасту присвячений Острозькій громаді на Рівненщині. Список доступних платформ – за посиланням

Якщо ви хотіли би поділитися позитивними історіями про свою громаду, ви можете написати на Facebook-сторінку Центру спільних дій. 

Також в організації допомагають знайти місце для ночівлі тим людям, які евакуювалися з небезпечних регіонів. Якщо ви готові дати прихисток таким людям, ви можете заповнити форму за посиланням

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