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Понад 1000 кубометрів деревини відправили із Закарпаття в Миколаївську і Дніпропетровську області

Новини регіону / Закарпатська область 22-апр, 2022, 08:329 prov 0
Понад 1000 кубометрів деревини відправили із Закарпаття в Миколаївську і Дніпропетровську області.
Про це повідомляє Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства у Facebook.
Зі слів начальниці Закарпатського ОУЛМГ Вікторії Білоусової, з перших днів російської агресії підприємства області перелаштували свою роботу на умови воєнного стану, який вимагає більших зусиль щодо охорони лісу та господарської діяльності. Окрім деревини, лісівники області щодня відправляють гуманітарні вантажі з продуктовими наборами, ліками та іншими необхідними речима, також управління допомагає колегам-переселенцям з інших областей, — йдеться у повідомленні.
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