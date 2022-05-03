Історія циклічна - росія знову програє війну

Російська брехлива пропаганда століттями плекала свою надуту історію, яку називають міфом. Найбільший міф про те, - що велика рассєя не лише найбільша в світі по території, а й наймогутніша в усіх відносинах, яка ніколи і ніколи не програвала жодного разу. Це ще є однією причиною ізоляції своїх громадян від цивілізованого світу та доступу до історичної правдивої інформації.

В 1571 році Кримський хан Девлер Гірей за те, що московія не заплатила данину татарам спалив саму москву та прилеглі території, а людей повів на продаж у Кафу – ринок рабів. іван IV грозний втік до ростова, започаткувавши традицію ( з того часу це місто приймає втікачів-зрадників і злочинців). 120 тисяч московитів було вбито, а 150 тисяч забрали у рабство. 1583 рік – московія пішла на принизливий мир з Річчю Посполитою, оскільки програла Лівонську війну. Посли московитського царя благали про мир. Скориставшися можливістю Стефан Баторій забрав від собі значні вигідні території.

1618 – московія програла війну українсько-польській коаліції після вдалого походу об'єднаної армії на чолі з гетьманом Сагайдачним. За Деолінським перемир'ям вона втрачала загарбану Смоленщину, Чернігівщину та Новгород-Сіверщину, а московити присягнули польському королевичу Владиславу.

1617 – московія капітулює перед маленькою Швецією на чолі з Густафом ІІ Адольфом. Платила по 20 тисяч рублів данину та втратила територію від Іван-города по Ладожське озеро.

1713 рік – капітуляція перед Туреччиною. У 1713 році петро І уявив себе вибраним, Чингісханом і поліз до Туреччини, після чого російська армія зазнала небаченої катастрофи та вимушена була поспішно прийняти Прутський мир, за яким зрікалася повністю Приазов'я.

1807 рік - росія показала себе слабким союзником Прусії у війні проти Франції та пішла на принизливі поступки за Тільзітським миром.

1856 рік - у Кримській війні втрачає абсолютно усю кавалерію, полізла у внутрішні справи вже традиційно у інші країни. Зазнала ніщівної поразки - мала туркам повернути вплив на Балкани, не мала права мати флот.

1905 рік – російський імператор Микола ІІ, щоб відвернути населення від назріваючої революції (адже росіяни на той час ходили в лаптях та голодували, внаслідок економічноі і політичної кризи) захотів прославитися перемогою у війні з Японією, яка лише 40 років, як розпочала модернізацію. Але навіть Японія виграла цю війну своїми самураями з луками та стрілами, внаслідок чого росія втратила половину острова Сахалін, влив на Корею та права на Ляодунський півострів. Японія з того часу ще пам'ятає варварські замашки росії.

У Першій світовій війні росія взагалі зарекомендувала себе, як «найслабша ланка в строю капіталістичних країн». Саме участь у цій війні показала гнилість самодержавства і кріпосницької відсталості росії. З того часу росію ніхто серйозно не сприймав, як союзника, а спроба модернізувати і створити на уламках імперії нову радянську тюрму народів – ганебно закінчилася: рухнула, як карточний домік.

"Чудо на Віслі" 1920 рік – так називають поразку вже радянської червоної армії, яка програла радяно-Польську війну не лише територіями, а й виплачувала 30 мільйонів золотих рублів Польщі.

Це лише деякі факти програшних воєн росії, яких ви ніколи не зустрінете в їхніх підручниках з історії. Разом з тим, кожна країна ретельно збирає історичні події та фіксує їх з найдавніших часів. Там росія виглядає, як невихований і відсталий мародер.

Так Китай нещодавно показав за своїм баченням карту поділу агресивної росії після перемоги. Адже, як відомо, територія федерації складається, в основному, з народностей монголоїдноі раси.

На карті можливого поділу РФ видно, що Україна отримає назад свої етнічні землі – Кубань та Слобожанщину, великі шматки "імперії" розділить між собою Китай, Монголія та Казахстан, а Японія поверне назад Курильські острови та Сахалін. США та Норвегія також отримають частину території.

Історія для росії виявляється циклічною, бо вона знову програє віну в Україні і це вже не сховаєш ні за якою залізною завісою. А світові лідери та ЗМІ взагалі називають сьогодення – початком кінця великої драконівської диктатури…