Унаслідок ДТП на Рівненщині, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус загиблими вважаються вже 27 осіб.

Про це в Телеграмі повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.
«У жахливій ДТП на Рівненщині… слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих», - написав Геращенко.
Він уточнив, що з 38 пасажирів автобуса вціліли лише 12. Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовоза.
«27-й загиблий - водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття», - додав радник міністра.
Як повідомлялося, у Рівненській області на автодорозі «Київ - Чоп» сталася автокатастрофа за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика.
Фото: Нацполіція