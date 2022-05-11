Поки є такі українці, - Україна непереможна!

"Якщо хто ось таку одну дитину прийме в Моє Ім’я, той Мене приймає"

Ісус Христос



Віталій Пехотін, наш земляк, з 2004 року працював в Міжнародній Місії "Агапе".

Нині проживає в Федерал Вей, штат Вашингтон привіз чергову гуманітарну допомогу зза кордону, а також сам особисто її доставивна цей раз до славного Запоріжжя – батьківщини українського козацтва. Так українці у США підтримали Геннадія Мохненка – людину з великим серцем, людину незвичайну. Він є пастором «Церкви добрих змін», єпископ п'ятидесятницької Церкви Божої України. Засновник і керівник найбільшого на території колишнього Радянського Союзу дитячого реабілітаційного центру «Республіка Пілігрим» та мережі реабілітаційних центрів для дорослих . Віталій Пехотін зазначає, що зараз усі українці Америки роблять усе можливе, щоб допомогти рідній країні. Геннадій Мохненко - батько найбільшої прийомної сімї в Україні (35 дітей). На жаль, нещодавно пастир втратив одну з доньок, яка загинула від рук окупантів у Маріуполі.



Геннадій Мохненко з Маріуполя - батько 35-х дітей, у більшості - синів. Біологічних з них тільки троє дітей, решта прийомні, але в родині немає поділу на своїх та чужих - вони усі рідні. Злютого 2000 року через дитячий центр пройшло понад 4 000 підлітків. Серед них більше ніж 60 % повернуто до родин чи інтернатів, на багатьох підлітків оформлено опіку, деякі діти усиновлені.

З дітьми-безхатьками пастор місцевої християнської церкви працює 20 років. Він витягував їх не тільки з вулиці, але зі смерті та наркотиків, давав шанс повернутись до нормального життя.

Піклування про дітей вулиці в чоловіка цілком природне. Він сам ріс у родині алкоголіків, підлітком боявся повертатись додому, до батьківської хрущівки. Саме тому Геннадій розпочав допомагати дітям, які змушені виживати на жорстокій вулиці.



Першими прийомними були три сини, потім ще п'ять, потім ще сім. І так - аж до 35-го. Більшість з них мали біологічних батьків, тому пастор оформлював опіку над своїми новими дітьми. Усі вони - місцеві, маріупольські.

Коли родина Мохненків почала рости, у батьків було двоє своїх дочок. Згодом народився третій біологічний син.

