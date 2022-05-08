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Новітня БМП-3, зброя, боєприпаси та особисті речі – 128 бригада захопила трофеї русні з Північної Осетії

Війна з московитами / Новини регіону / Закарпатська область 15-май, 2022, 10:379 prov 0
128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ продовжує бити русню й звільняти окуповані українські землі.
Про це повідомляють на сторінці 128 ОГШБр у Facebook.
Під натиском нашого вогню росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет).
Як вказують документи, раніше тут стояли солдати росармії з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник.
«Рабочая тетрадь командира отделения Мамаева Р.М.» та «Журнал учета боевой подготовки» вказує прізвища командирів та особового складу, починаючи від Южного воєнного округу РФ до мотострілкового батальйону військової частини 43057. А «Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей», датований 21 листопада 2021 року, фіксує кількість боєприпасів та прізвище відповідальних за БМП-3.
Трофейна бойова машина піхоти своїм ходом уже доїхала в один із підрозділів 128 бригади і після невеличкого «рестайлингу» битиме своїх колишніх господарів.


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