Як стати справжнім волонтером під час війни, а не піар-менеджером: дієві поради

З початком повномасштабного вторгнення підступної росії в Україну – в нашій країні розгорнувся масштабний волонтерський рух. До лав волонтерів стали, як волонтери-професіонали з досвідом, так і звичайні жителі, пересічні громадяни, які виявили бажання будь-що допомогти. Хоча були і такі посадовці, скажімо, депутати (нардепи) та іх помічниці, які напудили повні шгтани і цілі три доби використовували свої зв'язки і посвідчення, якби то з привілегіями, без черг перетнути кордон і переседіти там за бугром. Були такі політики, яких була повна вулиця і рот не закривався, а стала повна піч, як кажуть у народі, десь зникли з медіапростору. На місяць вони набрали води повний рот і їх профілі у соцмережах стали дуже незрозумілі, абстрактного характеру і лояльні, як нібито у нас і війни немає. Лише коли вони побачили, чия бере – почали знову виставляти, найперше, себе, свої фото і горланити, бити в груди себе та рвати на собі рубашку, доказуючи, що вони великі визволителі, комбінатори, що і вони поучавствували…

Як бачимо, образ Попандопало абсолютно не вигаданий, а реальний і взятий із життя. Завжди були такі люди, які не спішали заявляти свою позицію, і навсяк випадок у шухляді тримали кілька пагонів…

Та попри все кількість людей, які хочуть займатися волонтерством в Україні, тільки зростає. Лише через платформу Української Волонтерської Служби подали заявки 43,5 тисячі волонтерів, а до чатів долучилось близько 100 тисяч нових користувачів. Як стати волонтером, правильно допомагати та не нашкодити, як законно збирати гроші, розпізнати шахраїв та що робити, коли побачили, що продають гуманітарку, — Суспільне зібрало поради від досвідчених волонтерів.

Для волонтерів-початківців Українська Волонтерська Служба дає декілька порад:

Робіть те, на чому ви знаєтесь. Наприклад, якщо ви вмієте готувати, — годуйте цивільних або українських військових. Добре ладнаєте з дітьми — влаштуйте заняття дітей, чиї родини покинули домівки. Сконцентруйтесь на одному напрямку. Не беріть надміру завдань, бо це призведе до вигоряння. Пам’ятайте, що неможливо самотужки врятувати весь світ. Спершу допомагайте тим, хто близько. Коли не знаєте, де шукати волонтерські завдання, запропонуйте допомогу сусідам, напишіть у чат будинку чи шкільний. Це буде простіше й ефективніше.

Саме так працює сусідське волонтерство. "Зараз ваш будинок — ваша головна фортеця. Ваші сусіди — союзники. Спочатку ви допомагаєте один одному, потім починаєте збирати гуманітарну допомогу або готуєте їжу для ТрО", — пояснюють у волонтерській службі. Та додають: "Зараз кожен заклик допомогти бабусі купити хліб розлітається в сотні чатів. У результаті багато людей витрачають час і приносять 150 батонів на адресу, де у сусідній квартирі є хтось, хто міг би допомогти, якби знав про існування бабусі та її запит".

Як діяти:

Обміняйтесь номерами телефонів, створіть спільний чат. Постійний зв’язок із сусідами допоможе оперативно реагувати у випадку загрози, а також підтримає вас емоційно — частково люди використовують волонтерство як антистресову терапію.

Дізнайтеся, чи є у когось потреба в допомозі, продуктах чи ліках. Визначте волонтерів за конкретними квартирами, складіть і погодьте між собою список. Визначені люди будуть відповідальними за те, щоб навідуватися та допомогати тим, хто цього найбільше потребує.

Встановіть спільні правила безпеки. Домовтесь по черзі перевіряти під’їзд та дах будинку на відсутність міток, реклами у дверях (її можуть залишати мародери) чи вибухонебезпечних пристроїв. Також домовтесь тримати в порядку сміттєвий бак, адже комунальні служби можуть працювати з перебоями, а купа сміття на вулиці може означати, що господарів вдома немає, що може привабити мародерів.

Напрямки волонтерства

Важливості та необхідності набули ті напрямки волонтерства, якими до цього займались в більшості профільні фонди: допомога військовим, пошук ліків, гуманітарка.

Як зареєструватися волонтером

В Україні не існує єдиного державного реєстру волонтерів. Тож, щоб бути волонтером, дозвіл чи окрема реєстрація не потрібні. Як зазначає Українська Волонтерська Служба, можна волонтерити самостійно або стати членом волонтерської групи чи організації.

Посвідки волонтерам видають підрозділи Територіальної оборони, Збройні сили України, Держслужба з надзвичайних ситуацій та органи місцевої влади. Інші фонди та організації можуть видавати довідки своїм помічникам, але це не обов’язково.

Як законно збирати кошти на допомогу

Організації збирають їх на рахунки, проте можна збирати кошти й на свою картку. Важливо, аби вона не використовувалась для особистих витрат.

Волонтерська служба радить обов’язково звітувати публічно про витрати. Деякі банки пропонують оформлення спеціальної картки волонтера. Вона на період війни дозволить скасувати комісії під час переказів або зняття готівки.

Як відрізнити шахраїв від волонтерів

Шахраї часто пишуть однакові повідомлення про допомогу в різних чатах і відразу просять скинути гроші на картку. А ще створюють фейкові акаунти з іменами відомих волонтерів і особисто просять кошти. "Пам’ятайте: волонтери ніколи не пишуть незнайомим людям з такими проханнями. Якщо ви знаєте волонтера особисто, повідомте про те, що хтось під його іменем збирає кошти", — просять в Українській Волонтерській Службі.

Отож, не тратьте часу та наздоганяйте втрачене - займіться суспільно-корисною працею для держави та суспільства.