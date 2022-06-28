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У Рівному неповнолітній поранив чоловіка ножем. Компанії відпочивали під час комендантської години

Рівненська область / Новини регіону 28-июн, 2022, 08:279 prov 0
У Рівному поліцейські затримали неповнолітнього за завдане ножове поранення 30-річному чоловікові.У Рівному поліцейські затримали неповнолітнього за завдане ножове поранення 30-річному чоловікові.
Нині 16-річний хлопець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Після опівночі сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку на проспекті Генерала Безручка.
Поліцейські встановили, що попри комендантську годину дві різних компанії орієнтовно із семи осіб відпочивали у дворі багатоповерхівок. Між ними згодом виник словесний конфлікт, а потому бійка, під час якого неповнолітній завдав удар клинком розкладного ножа 30-річному рівнянину.
Потерпілого госпіталізували до лікарні, де у нього діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Крім того, до медзакладу доставили ще одного жителя обласного центру, якого після надання допомоги відпустили.
Усі обставини події та скоєного злочину встановлюють слідчі у рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження.
Поліція Рівненської області.










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У Рівному поліцейські затримали неповнолітнього за завдане ножове поранення 30-річному чоловікові
??Нині 16-річний хлопець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
??Після опівночі сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку на проспекті Генерала Безручка.
??Поліцейські встановили, що попри комендантську годину дві різних компанії орієнтовно із семи осіб відпочивали у дворі багатоповерхівок. Між ними згодом виник словесний конфлікт, а потому бійка, під час якого неповнолітній завдав удар клинком розкладного ножа 30-річному рівнянину.
??Потерпілого госпіталізували до лікарні, де у нього діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Крім того, до медзакладу доставили ще одного жителя обласного центру, якого після надання допомоги відпустили.
??Усі обставини події та скоєного злочину встановлюють слідчі у рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження.











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