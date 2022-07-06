Рівне:

Створення та просування сайтів

Суд відправив за ґрати водія, який спричинив ДТП із 2 загиблими

Рівненська область / Новини регіону 06-июл, 2022, 08:159 prov 0
Кримінальні новини Рівненщини.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури Здолбунівський районний суд відправив за ґрати 34-річного водія за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
В ході судового розгляду прокурором доведено, що 3 січня 2020 року житель села Гільча Друга, Рівненського району, керуючи автомобілем BA3-21103, при виїзді з другорядної дороги у місті Здолбунів не надав переваги у русі і допустив зіткнення з автомобілем Renault Trafic, водій якого від удару втратив керованість та виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Honda Civic. Внаслідок ДТП обидва водії померли на місці події.
Суд визнав винним водія ВАЗівки та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки.
Також, згідно з рішенням судді, обвинувачений має виплатити потерпілим 350 тис. грн моральної шкоди.
Вирок законної сили не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Схожі новини
Суд засудив водія за ДТП з 4 загиблими
Рівненська область / Новини регіону

Суд засудив водія за ДТП з 4 загиблими

Жителя Сарненського району засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення ДТП, внаслідок якої загинув водій мотоцикла
Головна / Рівненська область

Жителя Сарненського району засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення ДТП, внаслідок якої загинув водій мотоцикла

На три роки позбавлення волі засуджено водія, з вини якого загинуло 10 людей. Прокуратура готує апеляцію
Головна / Рівненська область

На три роки позбавлення волі засуджено водія, з вини якого загинуло 10 людей. Прокуратура готує апеляцію

Винуватця ДТП, внаслідок якої одна людина загинула та троє постраждало, засуджено до 7 з половиною років позбавлення волі
Новини регіону / Хмельницька область

Винуватця ДТП, внаслідок якої одна людина загинула та троє постраждало, засуджено до 7 з половиною років позбавлення волі

Не чотири, а сім років сидітиме за гратами винуватець ДТП, у якому загинуло немовля
Рівненська область / Новини регіону

Не чотири, а сім років сидітиме за гратами винуватець ДТП, у якому загинуло немовля

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору