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За перше півріччя 2022 року на Рівненщині конфіскували бурштину на понад 3 млн грн

Рівненська область / Новини регіону 08-июл, 2022, 06:099 prov 0
На Рівненщині триває боротьба із незаконним видобуванням, обробкою та збутом «сонячного каміння».
Так, протягом І півріччя 2022 року судами винесено 20 вироків у кримінальних провадженнях, які стосуються операцій з бурштином, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. За результатами судового розгляду у 4 кримінальних провадженнях застосовано спецконфіскацію каміння бурштину загальною вагою 742,26 кг, та вартістю майже 3 млн грн, у межах ще 15 проваджень конфісковано понад 240 кг «сонячного каміння», загальною вартістю більше 355 тис. грн.
За перше півріччя 2022 року загалом до судів Рівненщини скеровано обвинувальні акти відносно 45 осіб, які вчинили злочини у сфері незаконних операцій із бурштином, у тому числі 3 обвинувальні акти стосовно 9 осіб, які діяли організованою групою осіб.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.


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