У Рівному засудили серійного квартирного злодія

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури 39-річного рівнянина визнано винним в крадіжці, вчиненій в особливо великих розмірах та поєднаній з проникненням у житло (ч. 3 ч. 5 ст. 185 КК України).Так, у суді прокурором доведено, що чоловік, будучи засудженим за майновий злочин та перебуваючи на іспитовому терміні у 2015-2016 роках вчинив ряд крадіжок. Зокрема, з осель рівнян він виносив гроші, коштовності, техніку та брендовий одяг. Правоохоронцями встановлено 7 епізодів крадіжок, якими чоловік завдав потерпілим збитків на 1,8 млн грн.У 2018 році чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі за замах на вбивство та крадіжку з проникненням у житло. Нині він відбуває покарання в одній з виправних установ.З урахуванням ще й доведених крадіжок вироком суду обвинуваченому ухвалено новий остаточний вирок – 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.