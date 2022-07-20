Чи можливо підключити до роутера техніку та зберегти високу швидкість Wi-Fi

Останнім часом в наше життя прийшло багато девайсів. Водночас з ноутбуком чи комп'ютером у квартирі, де живе велика родина, часто користуються планшетом, декількома смартфонами та ігровою консоллю. Це створює велике навантаження на Wi-Fi роутер та може негативно впливати на швидкість його роботи. Чи можна цьому запобігти — розповімо далі.

Чому знижується швидкість Wi-Fi

Принцип роботи маршрутизатора вай-фай полягає у прийомі радіохвиль з інтернету або локальної мережі та розподілі отриманої інформації між підключеними до нього пристроями. Не справлятися зі своїми функціями та уповільнювати передачу трафіка він може через такі причини:

низька якість сигналу, що відправляється роутером;

надвелика для можливостей маршрутизатора кількість підключених девайсів;

застаріла прошивка;

невисока потужність роутера;

наявність перешкод для проходу сигналу — стіни, дзеркала, телевізор.

Як прискорити Wi-Fi

Спробуйте прискорити проходження сигналу Wi-Fi так:

зменшити кількість підключених пристроїв — не більше 5 одночасно;

протестувати сигнал з роутера на дальність дії — якщо вона недостатня, почати використовувати Wi-Fi репитер (розширювач);

змінити розташування роутера — перемістити його в центр квартири (або наблизити до нього девайси);

використовувати кабель Ethernet — працює на іншій частоті, тому не перекриває канали передачі сигналу.

У більшості випадків вирішити проблему допоможе придбання маршрутизатора з удосконаленою прошивкою. До речі, багато пристроїв нового покоління з потужними технічними характеристиками є на Allo. Під час вибору звертайте увагу на такі показники:

частота роботи Wi-Fi (краще 5 ГГц);

кількість антен (чим більше, тим стабільнішим буде прийом на кожному підключеному пристрої);

швидкість вай-фай (оптимально — до 300 Мбіт/с).

Який роутер вибрати

На ринку пропонується чимало сучасних моделей маршрутизаторів. До переліку найкращих увійшли наступні вай-фай роутери:

Netis N3. 4 антени та потужний передавач забезпечують гарне покриття. Навіть бетонні стіни не стають на заваді. Практично ідеальне рішення для великої квартири чи приватного будинку.

Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4A Gigabit Edition. Бюджетна 2-діапазонна модель з 4 антенами, що забезпечує передачу даних навіть у найвіддаленіші куточки помешкання. Дозволяє підключати одночасно кілька пристроїв.

TP-LINK Archer AX20. Потужний роутер із 4-ядерним процесором та 4 антенами. Здатний витримувати великі навантаження. Забезпечує стійкий зв'язок на великій відстані. Підтримує 2 частоти: 2,4 та 5 ГГц.

Підключити до роутера ноутбук, планшет, смартфони та ігрову консоль і зберегти високу швидкість Wi-Fi можливо. Але тільки у разі, якщо ваш роутер достатньо потужний і немає факторів, що заважають проходженню сигналу від нього до ваших девайсів.