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Чи можливо підключити до роутера техніку та зберегти високу швидкість Wi-Fi

Порадниця 20-июл, 2022, 11:299 prov 18

Останнім часом в наше життя прийшло багато девайсів. Водночас з ноутбуком чи комп'ютером у квартирі, де живе велика родина, часто користуються планшетом, декількома смартфонами та ігровою консоллю. Це створює велике навантаження на Wi-Fi роутер та може негативно впливати на швидкість його роботи. Чи можна цьому запобігти — розповімо далі.

Чому знижується швидкість Wi-Fi

Принцип роботи маршрутизатора вай-фай полягає у прийомі радіохвиль з інтернету або локальної мережі та розподілі отриманої інформації між підключеними до нього пристроями. Не справлятися зі своїми функціями та уповільнювати передачу трафіка він може через такі причини:

  • низька якість сигналу, що відправляється роутером;
  • надвелика для можливостей маршрутизатора кількість підключених девайсів;
  • застаріла прошивка;
  • невисока потужність роутера;
  • наявність перешкод для проходу сигналу — стіни, дзеркала, телевізор.

Як прискорити Wi-Fi

Спробуйте прискорити проходження сигналу Wi-Fi так:

  • зменшити кількість підключених пристроїв — не більше 5 одночасно;
  • протестувати сигнал з роутера на дальність дії — якщо вона недостатня, почати використовувати Wi-Fi репитер (розширювач);
  • змінити розташування роутера — перемістити його в центр квартири (або наблизити до нього девайси);
  • використовувати кабель Ethernet — працює на іншій частоті, тому не перекриває канали передачі сигналу.

У більшості випадків вирішити проблему допоможе придбання маршрутизатора з удосконаленою прошивкою. До речі, багато пристроїв нового покоління з потужними технічними характеристиками є на Allo. Під час вибору звертайте увагу на такі показники:

  • частота роботи Wi-Fi (краще 5 ГГц);
  • кількість антен (чим більше, тим стабільнішим буде прийом на кожному підключеному пристрої);
  • швидкість вай-фай (оптимально — до 300 Мбіт/с).

Який роутер вибрати

На ринку пропонується чимало сучасних моделей маршрутизаторів. До переліку найкращих увійшли наступні вай-фай роутери:

  • Netis N3. 4 антени та потужний передавач забезпечують гарне покриття. Навіть бетонні стіни не стають на заваді. Практично ідеальне рішення для великої квартири чи приватного будинку. 

  • Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4A Gigabit Edition. Бюджетна 2-діапазонна модель з 4 антенами, що забезпечує передачу даних навіть у найвіддаленіші куточки помешкання. Дозволяє підключати одночасно кілька пристроїв. 
  • TP-LINK Archer AX20. Потужний роутер із 4-ядерним процесором та 4 антенами. Здатний витримувати великі навантаження. Забезпечує стійкий зв'язок на великій відстані. Підтримує 2 частоти: 2,4 та 5 ГГц. 

Підключити до роутера ноутбук, планшет, смартфони та ігрову консоль і зберегти високу швидкість Wi-Fi можливо. Але тільки у разі, якщо ваш роутер достатньо потужний і немає факторів, що заважають проходженню сигналу від нього до ваших девайсів.

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