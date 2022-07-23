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29 тисяч гривень для Збройних Сил України зібрали жителі Вирівської громади

Рівненська область / Новини регіону 23-июл, 2022, 08:079 prov 94
28 липня 2022 року ми вперше відзначатимемо День Української Державності.
З цієї нагоди громади Сарненського району проводять низку благодійних ярмарків. Головна мета яких – підтримати Збройні Сили України.
Один з таких ярмарків сьогодні провели у селі Чудель Вирівської територіальної громади. До участі у благодійній акції долучились усі небайдужі жителі села, від малого до великого. Тут продавали домашню випічку, вироби ручної роботи, малюнки. Талановита дітвора теж не лишилась осторонь, адже співаючи патріотичних пісень, активно допомагала продавати випічку та смаколики охочим.
Такі ярмарки місцева влада планує провести у кожному населеному пункті громади, а виручені кошти направити для допомоги нашим захисникам. Жителі Сарненщини вкотре демонструють, що нас ніколи і нікому Не перемогти. Адже в наших серцях живе справжня сила і міць, яка єднає у прагненні допомогти.




Сарненська райдержадміністрація.
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