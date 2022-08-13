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Торакальні хірурги з Рівного вилучили пневматичну кулю з серця пацієнта

Рівненська область / Новини регіону / Здоровя 13-авг, 2022, 12:009 prov 0
Торакальні хірурги Рівненськаої обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка виконали унікальну операцію і врятували життя 15-річного юнака. Команда хірургів Обласного центру торакальної хірургії під керівництвом Кузьмича Віктора Миколайовича у складі Свєнтозельського Ігоря Сельвестровича і Боярського Олександра Олександровича успішно виконали екстрено-планове хірургічне втручання по вилученню пневматичної кулі з серця пацієнта.
Операція «Правобічна торакотомія, перикардіотомія, видалення стороннього тіла (кулі)» була проведена сучасним відеоторакоскопічним методом, завдяки якому зроблений невеличкий розріз для введення спеціального оптичного приладу, зменшений больовий синдром та скорочений реабілітаційний післяопераційний період. Пацієнт почуває себе чудово. Родина щиро вдячна фахівцям за правильні компетентні кроки, гарне ставлення і, найголовніше, врятоване життя сина
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