На Рівненщині СБУ викрила прихильницю терористичних організацій «лнр/днр» та рашистських звірст

Співробітники СБУ регіону викрили місцеву мешканку, яка відкрито підтримувала агресію рашистських загарбників на території України.
Як встановили слідчі Управління СБУ в Рівненській області, підозрювана, використовуючи заборонену в Україні соціальну мережу «Однокласники», поширювала інформацію антиукраїнського характеру.
Крім цього, кремлівська шанувальниця відкрито героїзувала російських загарбників та співчувала втратам псевдоутворень «ЛНР/ДНР».
У ході проведених санкціонованих обшуків вилучено два системних блоки та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності, які будуть скеровані для проведення комп’ютерно-технічної експертизи.
Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.