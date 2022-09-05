Розпочато кримінальне провадження по виявленню активів країни агресора

Одним з пріоритетних напрямків роботи прокуратури у воєнний час є діяльність по виявленню, розшуку, арешту та подальшої конфіскації російських активів, що належать фізичним та юридичним особам, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальної цілісності країни.
Особлива увага приділяється українським компаніям, серед власників яких є громадяни російської федерації, що тривалий час проживають, працюють або дистанційно здійснюють свою господарську діяльність в Україні.
Обласною прокуратурою спільно з ГУ ДПС у Рівненській області у результаті координаційних заходів виявлено факт ухилення від сплати податків службовими особами одного з підприємств, бенефіціарними власниками якого являються громадяни країни агресора та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України.
В рамках проведення досудового розслідуванням з’ясовано, що службовими особами підприємства, яке здійснює господарську діяльність у сфері проектування та виготовлення електротехнічного устаткування на території обласного центру, придбано ряд товарів у суб’єктів господарювання з ознаками ризиковості (фіктивності), в результаті чого завищено податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму понад 5 мільйонів гривень, що в свою чергу призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
На даний час у рамках кримінального провадження, яке здійснюється слідчими СУ ГУНП у Рівненській області, триває досудове розслідування, перевіряється причетність службових осіб підприємства на предмет незаконного виведення грошових активів, здійснення безтоварних операцій з підприємствами, зареєстрованими в російській федерації.
?Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.???