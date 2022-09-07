На Рівненщині поліцейські вилучили 11 мотопомп, майже п’ять кілограмів бурштину, зброю та набої

Чергове відпрацювання та сім обшуків у протидії злочинам у сфері довкілля та недопущенню фактів незаконного видобування бурштину вчора провели правоохоронці на території Вараського району.

Поліцейські відділення №1 (смт Володимирець) та слідчого управління за процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури спільно із працівниками УСБУ, лісового господарства та за силової підтримки спецпризначенців КОРД, ТОР та РПОП задокументували факти незаконного видобування, зберігання бурштину, незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вилучили знаряддя скоєних злочинів.Так, під час огляду території в урочищі «Ями» поблизу села Степангород правоохоронці виявили вісім мотопомп кустарного виробництва та обладнання для незаконного промислу.

Крім того, у рамках кримінального провадження правоохоронці провели у селі Степангород санкціоновані обшуки за місцем проживання осіб, причетних до кримінальних правопорушень у сфері довкілля.

За результатами проведених слідчих дій у жителів Степангорода виявили та вилучили три мотопомпи, майже 5 кілограмів бурштину-сирцю різної фракції, карабін, пістолет «Stalker» із ознаками переробки, 37 набоїв та інші речові докази, які мають суттєве значення у кримінальних провадженнях.

За частиною 1 статті 240-1, частиною 1 статті 263 КК України слідчі відділення №1 (смт Володимирець) проводять досудові розслідування. Вилучене скеровуватиметься для проведення експертизи.