Де ремонтують пральні машини Zanussi у Львові

Сьогодні пральна машинка є у кожному будинку – це зручна та практична техніка, яка в рази полегшує домашні справи. Особливо високою якістю роботи та надійністю відрізняються пральні машинки марки Zanussi. Але якщо раптом машинка виходить з ладу, то https://maister-lviv.com/remont/remont-pralnikh-mashin/zanussi куди віддати на ремонт пральну машину Zanussi у Львові. remont-pralnikh-mashin/zanussi - відповідь очевидна. Звичайно ж, варто звернутися до компанії Майстер-Львів, що спеціалізується на ремонті даного обладнання.

Поширені поломки пральних машин

Як відомо, навіть найнадійніша техніка виходить з ладу рано чи пізно, деталі можуть зношуватися від часу. Сучасні пральні машинки – механізм складний у технічному відношенні. І якщо вона виходить з ладу, деякі поломки можна діагностувати за допомогою інформації з електронного табло, коли сама система видає певний код помилки, інші - тільки при використанні складного діагностичного обладнання.

Так наші майстри з ремонту пральних машин Zanussi виділяють такі найпоширеніші поломки даного обладнання:

• Машина не вмикається та не запускається в роботу.

• Не відкриваються дверцята люка.

• Під час запуску машини не крутиться барабан.

• Не змивається з лотка порошок.

Практично всі пральні машини, незалежно від бренду та марки – між собою схожі, за принципом роботи та конструкції. І тому умовно всі поломки можна поділити на дві групи:

• Рідкісні.

• Типові.

Але що робити, якщо машина зламалася?

Якщо пральна машина ще знаходиться на гарантії – варто звернутися до сервісного центру, якщо термін гарантії вже минув – варто звернутися до професійних майстрів з ремонту пралень, оскільки безкоштовний ремонт сервісний центр не проводить. Не варто намагатися усунути поломку самому, адже якщо техніка ще на гарантії – це призведе до того, що гарантійний випадок після самовільного втручання клієнта не застосовується, якщо гарантія закінчилася – непрофесійне втручання може стати причиною ще більш складної, дорогої поломки.

Але як оформити заявку на виклик майстра?

Достатньо набрати наш контактний телефон: 098-055-60-28 та оформити виклик майстра у конкретний день, час за вказаною клієнтом адресою. Оптимально буде, якщо клієнт дасть нам не тільки марку машини, а й модель, коротко опише саму суть поломки. Якщо говорити про переваги звернення до нас – варто виділити такі пункти:

• Наш режим роботи пн.-вс. 8:00-21:00 – ми працюємо без перерви та вихідних, тому на ремонт наші майстри виїжджають оперативно, швидко, у зручний для клієнта час.

• Діагностику проводимо повну та точну, що дозволить точно визначити причину поломки, усунути її у короткий термін.

• Швидко виконуємо всі діагностичні та ремонтні роботи.

• Ремонт проводимо здебільшого вдома у замовника, і лише в окремих випадках, при складних поломках – самотужки веземо техніку в майстерню, а потім назад до клієнта. Клієнт за доставку туди та назад не платить.

• У роботі використовуємо виключно нові, оригінальні деталі, тому на всі виконані ремонтні роботи – даємо гарантію, термін якої варіює від кількох місяців до року. І все тому, що все залежить від складності ремонту, обсягів робіт.

• Наші співробітники мають чималий досвід щодо ремонту пралень.

А як же ціна? Якщо говорити про те, якими є ціни на ремонт пральних машин у Львові – у нас вони прийнятні, але точно вартість ремонту майстер озвучить лише після повної та всебічної діагностики. Але в будь-якому випадку вона найдоступніша для багатьох наших клієнтів, хоча багато в чому визначена вартістю деталі або вузла, що змінюється, як і обсягом робіт – одна справа замінити кнопку на панелі та інше питання замінити мотор у пральні. Але наші фахівці впоратися з будь-якою поломкою, принаймні якщо машинка не підлягає ремонту, її ремонтувати недоцільно - ми завжди скажемо про це. І це тому, що не намагаємося заробити на наших клієнтах, відшукуючи неіснуючі поломки.