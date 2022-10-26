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ДБР розслідує схему контрабанди цигарок із Білорусі на майже півмільйона доларів

Новини регіону / Чернівецька область 27-окт, 2022, 08:059 prov 0
Працівники Державного бюро розслідувань у тісній взаємодії з прокуратурою викрили масштабну схему контрабанди тютюнових виробів з Білорусі під виглядом нібито транзиту через Україну. Задокументовано ввезення учасниками схеми понад 50 млн пачок цигарок на 440 тис. доларів США.
За попередніми підрахунками, Державний бюджет втратив 80 млн гривень митних платежів та податків.
24 жовтня 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру двом старшим державним інспекторам Чернівецької митниці, які брали участь у цій масштабній схемі.
Через неможливість прямих поставок з Білорусі, організатори «проклали» маршрут через Європу. У супровідних документах для європейських контрольних служб вони вказували, що товар нібито прямує транзитом до Грузії. Але на румунсько-українському кордоні вантажівки з цигарками проїжджали вже за іншими документами – під виглядом порожнього транспорту.
Працівники митниці приймали ці фальшиві документи та не складали жодних протоколів про ввезення цигарок. При цьому вони достеменно знали, що знаходиться у вантажівках.
Нелегально ввезені цигарки продавали на території України.
Двом старшим державним інспекторам Чернівецької митниці повідомлено про підозру у співучасті в ухиленні від сплати обов'язкових платежів, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, в умисному введенні в обіг небезпечної продукції, службовому підробленні, а також перевищенні влади, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ст. 227, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України).
Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу та відсторонення осіб від займаних посад.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
ДБР продовжує досудове розслідування щодо інших учасників схеми.
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.
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