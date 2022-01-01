Борщовий набір: на які ціни очікувати до кінця року

Актуально 31-окт, 2022, 16:409 prov 0

Від початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії до України, ціни на продукти в Україні суттєво зросли. Влітку річний показник індексу інфляції досяг 20,1%, а найбільше подорожчали сирі продукти, крупи та м'ясо.

На ціни впливають часткова втрата підприємств і фермерських господарств, які опинилися на тимчасово окупованих територіях або були знищені окупантами, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, курс валют. Як надалі змінюватиметься вартість борщового набору і яких цін очікувати до кінця зими – з’ясовував Центр громадського моніторингу і контролю.



Деякі овочі дешевшають

За даними Мінагрополітики, останнім часом в Україні почала падати вартість картоплі, столового буряка, капусти. Це сезонний фактор, пов’язаний зі збором нового врожаю овочів. Наразі роздрібна ціна картоплі для споживача становить від 9 до 12 гривень за кілограм. В Мінагрополітики прогнозують, що ціна й надалі падатиме та становитиме до кінця осені 7-9 гривень за кілограм.

Станом на 25 жовтня різні категорії господарств зібрали понад 119 тисяч центнерів картоплі. А це +73% до орієнтовного прогнозу (165 528 центнерів). Також для України характерна висока частка вирощування картоплі у домогосподарствах. На своїх присадибних ділянках люди садять її для власних потреб, частка такого виробництва становить 98%. Лише 2% виробництва картоплі припадає на промислові та фермерські підприємства.

Хоча цього року в порівнянні з 2021 роком площа засаджень зменшилася на 36%, в Мінагрополітики впевнені, що дефіциту картоплі не буде. Також не буде потреби в її імпорті.

Упали в ціні й інші овочі. В Мінагрополітики зафіксували здешевшання капусти – зараз вона коштує в середньому 17,34 грн за кілограм (на 12,2%); буряка - середня ціна 17,77 грн за кілограм (на 5%).

Після рекордного зростання в ціні почала дешевшати і цибуля. Оптові ціни на неї зараз складають 14-25 грн/кг, коли ще тиждень тому діапазон цін був на рівні 22-26 грн/кг. Причиною цього є невисокий попит, адже оптові та роздрібні компанії закуповують її, як правило, тільки для поточних продажів. Крім того, на продаж пропонується здебільшого цибуля низької якості, непридатна для тривалого зберігання. Тоді як цибулю високої якості фермери планують зберігати до холодів, і тільки потім почати виставляти її на продаж.



Подальші прогнози

Якщо порівнювати вартість борщового набору із попереднім роком, вона вже збільшилася вдвічі. На динаміку цін суттєво впливає війна з Росією та, насамперед, окупація промислового центру вирощування овочевої продукції — Херсонщини.

Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив, що ціни на овочі до кінця зими зростуть. Це пов’язане з відсутністю в Україні достатньої кількості овочесховищ, які б гарантували довготривале зберігання продукції. Водночас, за його інформацією, наразі, восени, ціна на продукти «борщового набору» не зростатиме.

«Українці в цьому році посіяли набагато більше овочів, ніж в інші роки. Також в багатьох регіонах забезпечували населення безкоштовним насінням овочів, тож морква, червоний буряк, картопля є в достатній кількості. Є питання щодо цибулі, її ми завозили з південних регіонів. Сьогодні її кількість не така, як хотілося б, але є вже домовленості із багатьма іноземними постачальниками з ближніх країн. І цибуля буде імпортуватися, її буде вдосталь, це не сильно вплине на ціну», — запевнив Дмитро Соломчук.



Оксана Коваль,

медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю.