840 окупантів та 28 бронемашин за добу - не рекорд, але потужно. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. / 840 occupants and 28 armoured vehicles per day - not a record, but mighty. The enemy suffered the greatest losses in the Lyman and Avdiivka directions.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 04.11 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 74840 (+840) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2750 (+16) од,бойових броньованих машин / APV ? 5580 (+28) од,артилерійських систем / artillery systems – 1772 (+17) од,РСЗВ / MLRS – 391 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 201 (+3) од,літаків / aircraft – 277 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 258 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1450 (+8),крилаті ракети / cruise missiles ? 397 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4174 (+12) од,спеціальна техніка / special equipment ? 155 (+0).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!