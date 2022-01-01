Командиру добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська Січ» Олегу Куцину хочуть присвоїти звання Героя України (посмертно)

Обласна рада прийняла рішення звернутися до Президента України щодо надання звання Героя України (посмертно) Олегу Куцину.
Олег Куцин почав боротьбу за Українську державу в 1989 році в одному з найскладніших регіонів нашої держави – на Закарпатті. Був учасником студентської акції «революція на граніті», першим повісив Державний Прапор України над м. Тячевом в кінці 80-х. Також у статусі сотника «Закарпатської сотні» під час Революції Гідності виносив поранених із вул. Інститутської.
У 2014-2016 роках боровся зі зброєю у руках проти росії. Олег Куцин – учасник боїв за Донецький аеропорт, Піски, Водяне, Опитне. Очолював комбатантську організацію «Легіон Свободи».
А з 24 лютого він спільно з побратимами відновив Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ», який обороняв Київщину від окупантів.
Добровольчий рух під його керівництвом набирав обертів, сотні бійців увійшли в лави ЗСУ, створивши добровольчий 49-ий окремий стрілецький батальйон «Карпатська Січ», який зараз воює на Ізюмському напрямку. До складу підрозділу входять представники більше двадцяти національностей із різних континентів. Усе це завдяки шаленому авторитету «Кума», якому у званні молодшого лейтенанта, на передовій, Генштаб доручив створення батальйону.
Так, депутати також просять заснований ним 49-ий окремий стрілецький батальйон Сухопутних військ України назвати в його честь – 49-ий Окремий стрілецький батальйон «Карпатська Січ» ім. Олега Куцина.
За цей проєкт рішення проголосували 54 депутати.
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