Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.11 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 76460 (+530) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2771 (+6) од,бойових броньованих машин / APV ? 5630 (+19) од,артилерійських систем / artillery systems – 1782 (+1) од,РСЗВ / MLRS – 391 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 202 (+0) од,літаків / aircraft – 277 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 260 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1472 (+7),крилаті ракети / cruise missiles ? 399 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4199 (+8) од,спеціальна техніка / special equipment ? 157 (+2).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!