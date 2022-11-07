Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.11 were approximately:
особового складу / personnel ? близько/ about 76460 (+530) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 2771 (+6) од,
бойових броньованих машин / APV ? 5630 (+19) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1782 (+1) од,
РСЗВ / MLRS – 391 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 202 (+0) од,
літаків / aircraft – 277 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1472 (+7),
крилаті ракети / cruise missiles ? 399 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4199 (+8) од,
спеціальна техніка / special equipment ? 157 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ.