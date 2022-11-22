Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.11 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 85000 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2895 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 5827 (+5) од,артилерійських систем / artillery systems – 1882 (+12) од,РСЗВ / MLRS – 395 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 209 (+0) од,літаків / aircraft – 278 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1537 (+0),крилаті ракети / cruise missiles ? 480 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4393 (+15) од,спеціальна техніка / special equipment ? 161 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Lyman directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!